El español Mikel Arteta, director técnico del Arsenal, habló sobre los entretelones de la polémica expulsión de la joven promesa Max Dowman, de 16 años, al tiempo que reveló las últimas novedades de la lista de lesionados del equipo antes del esperado duelo del domingo frente al Liverpool en el estadio de Anfield, dentro de los partidos de la novena jornada de la Premier League.

Sobre su airada reacción en el momento de la expulsión de Dowman ante el Fleetwood Town en los dieciseisavos de final de la Copa de la Liga inglesa "Carabao", Arteta dijo, según recogió el portal "Sky Sports": "Mi reacción se produjo en un momento de gran enfado y frustración, porque conozco las consecuencias que eso acarrea, especialmente para Max. Esto es algo que hablamos justo antes de salir al campo, porque no es la primera vez; ya ocurrió anteriormente este mes con la selección de Inglaterra sub-19, y seguirá ocurriendo por su forma de jugar y por cómo atrae a los rivales".

Y añadió sobre la naturaleza de su relación con el joven jugador: "Tenemos que ser capaces de decirnos lo que pensamos; él tiene 16 años y debemos protegerlo con firmeza, pero al mismo tiempo tenemos que ser claros y directos con él sobre lo que esperamos de él hacia el equipo, los compañeros y el club. No hay ningún problema entre nosotros, y hablamos juntos ayer".

Sobre su manera de gestionar el incidente y hasta qué punto comparte las críticas dirigidas a su reacción hacia Dowman, Arteta explicó: "No he seguido las reacciones sobre mi respuesta, fueran positivas o negativas. Tenéis que entender el contexto y la naturaleza de la relación que me une a él, y lo que hablamos juntos antes de salir al campo".

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Y continuó Arteta citando su experiencia personal: "Si hubierais visto cómo reaccionaban mi padre y mi madre conmigo en algunos momentos, diríais que ese trato no os gusta, pero para mí fue la mejor reacción de todas, porque fue lo que forjó mi carácter y me hizo ser lo que soy hoy".

Y agregó el entrenador del Arsenal, cuestionando las expectativas idealistas: "Buscáis la reacción más bonita y más perfecta, pero ¿acaso quisisteis ver la reacción de sus compañeros de equipo cuando tuvieron que terminar el partido con solo 10 jugadores? ¿Qué esperáis? Este es el nivel exigido y esta es la reacción natural, sea correcta o errónea. E incluso en mi caso, cuando no gano, mi reacción es de enfado y frustración al máximo".

Arteta completó sus declaraciones subrayando la realidad del entorno deportivo: "Este es el entorno competitivo y esa es la verdad; no estamos en Disneyland, estamos jugando en la Premier League. Lo cuidamos mucho, pero al mismo tiempo le exigimos muchas obligaciones, porque necesita merecerse la oportunidad de jugar con su esfuerzo; de lo contrario, ¿qué me dirían el resto de los jugadores del equipo?".

El entrenador del Arsenal mostró su gran decepción tras el rechazo del recurso presentado para retirar la sanción de expulsión a Dowman, aclarando: "Siento una gran decepción, especialmente por las entradas violentas que sufrió; su reacción fue mínima en comparación con la falta que se cometió contra él, y las entradas podrían haber terminado de forma muy grave. Hoy tenemos suerte de que no sufriera una fractura en el pie".

En cuanto a la disponibilidad de los efectivos del Arsenal para el partido del domingo, Arteta repasó el estado de los lesionados, diciendo sobre Noni Madueke: "Todavía no conocemos su situación, tenemos una sesión de entrenamiento mañana y veremos si es capaz de completar el entrenamiento por completo para determinar hasta qué punto está disponible".

Y sobre los detalles de la lesión de Bukayo Saka, Arteta explicó: "Necesitaba someterse de nuevo a radiografías para conocer el alcance del daño y si el tendón se ha visto afectado y la magnitud de esa afectación, y después sabremos más".

Y sobre si se perderá su participación con la selección de Inglaterra, agregó: "No lo sé, parece que sí, pero tenemos que esperar y ver qué depara la próxima semana".

Para cerrar sus declaraciones, Arteta dio buenas noticias sobre el trío formado por Declan Rice, Riccardo Calafiori y Christos Tzolis, afirmando: "Todos entrenaron hoy y entrenarán mañana, y si las cosas van bien estarán disponibles para participar".