«¡No estábamos preparados para jugar al fútbol!»: Ruben Amorim carga contra los jugadores del AC Milan tras la humillante derrota ante el Ferencvaros en San Siro

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Ruben Amorim criticó con dureza a su equipo, el AC Milan, tras caer por sorpresa 2-0 ante el Ferencvaros en la Europa League el jueves por la noche. El técnico cuestionó la mentalidad y la responsabilidad profesional de sus jugadores después de que el gigante italiano sufriera otro revés en su campaña continental.

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Amorim cuestiona la mentalidad del Milan

Amorim acabó furioso tras la deslucida actuación de su equipo en San Siro, donde un doblete de Lenny Joseph en la segunda parte condenó al conjunto local a una derrota perjudicial. El resultado deja al Milan en una situación delicada en la clasificación de la Europa League: ya ha sufrido tres derrotas en sus cuatro primeros partidos de la fase de grupos, en una campaña europea que está resultando complicada.

Al analizar la actuación nada más terminar el partido, Amorim admitió que le había sorprendido la falta de intensidad de su plantilla. «No hay explicación. No hay nada que pueda decir, sobre todo de la primera parte. No recuerdo otra primera parte igual. Es una cuestión de ambición, concentración y ganas. Regalamos ocasiones, hicimos regalos estúpidos. Esta noche no estábamos preparados para jugar al fútbol», declaró el entrenador a Sky Sport.

Las rotaciones tácticas salen mal en San Siro

Amorim optó por introducir numerosos cambios en su once inicial: modificó seis puestos respecto al equipo que había logrado recientemente una victoria ante el Inter en el derbi della Madonnina. Sin embargo, la apuesta no dio resultado, ya que los jugadores menos habituales tuvieron dificultades para adaptarse al ritmo del partido. Ni siquiera la entrada en la segunda parte de figuras como Luka Modric y Christian Pulisic permitió al conjunto local iniciar una remontada.

«Es difícil de explicar. Sencillamente, no estábamos preparados para pasar del derbi a esta otra competición. Cuando juegas en el Milan, tienes una responsabilidad y no puedes presentarte así. Probablemente yo tampoco me aseguré de que el equipo saliera preparado al campo. No estamos listos para competir en dos frentes. Tenemos que trabajar en nuestra forma de entender el fútbol y de afrontar los partidos. Esta noche no hay excusas, no hay nada que pueda decir. Normalmente tengo mucho que decir en defensa de nuestro equipo, pero esta noche no. Tenemos que ser más humildes y entender qué ha pasado», añadió Amorim en su comparecencia ante los medios tras el partido.

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En busca de una solución

Getty Images

Con la presión en aumento, Amorim señaló al defensa Strahinja Pavlovic como el ejemplo que deben seguir los demás jugadores y elogió la ética de trabajo del serbio en los entrenamientos. El técnico expresó su preocupación por que el equipo esté sufriendo los mismos problemas psicológicos que le afectaron la temporada pasada.

Amorim lanzó una última advertencia a sus jugadores, cuyo rendimiento estuvo por debajo de lo esperado: «Puede que haya hecho algo mal estos dos últimos días, pero no en el plano mental. Este equipo tuvo problemas similares el año pasado. Tenemos que encontrar una solución. Esta noche no estábamos preparados, no fuimos valientes. Si no ganamos, tendremos que hacer todo lo posible para darle la vuelta a la situación, y no vimos eso. Todos tienen que entrenar como Pavlovic. Está dispuesto a dejarse la vida entrenando. Es un buen ejemplo».

Y concluyó: «A veces, cuando los jugadores no son titulares, les cuesta. Pero no hay excusas; deberíamos haber ganado incluso con los que salieron de inicio. ¡Tenemos que solucionarlo! No podemos limitarnos a asumir que las cosas van a ser así. Esta noche deberíamos haber hecho muchas cosas mejor. Solo con haber estado mejor en las segundas jugadas, las cosas habrían ido mucho mejor. Esta noche no estuvimos metidos en el partido».