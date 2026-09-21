El jugador de 22 años sufrió la lesión el domingo en la derrota por 0-2 en la Bundesliga ante el Bayer Leverkusen. Estaba previsto para el "segundo" grupo del seleccionador Jürgen Klopp y debía viajar el domingo a Herzogenaurach.

Según informó la Federación Alemana de Fútbol (DFB), no habrá ninguna nueva convocatoria. Gruda deberá "bajar el ritmo durante el próximo parón de selecciones", señaló el comunicado del RB. Hasta ahora ha disputado 20 partidos internacionales con la selección sub-21 y podría haber debutado con la selección absoluta.

El equipo de la DFB se enfrenta el jueves (20.45 h/RTL) en Ámsterdam al archirrival Países Bajos en el arranque de la Nations League. Tres días después jugará en Augsburgo contra Grecia. Gruda podría haber tenido minutos el 1 de octubre en Múnich contra Serbia y el 4 de octubre en Tesalónica ante Grecia. Klopp había convocado originalmente a un total de 44 jugadores en dos grupos.