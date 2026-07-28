Tres de las jóvenes promesas emergentes del Barcelona llamaron la atención del cuerpo técnico del club, dirigido por el entrenador alemán Hansi Flick, gracias a su destacada actuación durante los primeros días de la pretemporada de cara a la nueva campaña 2026-27.

Flick y sus colaboradores trabajan actualmente con intensidad, en medio de los preparativos anticipados para la próxima temporada, cuyo inicio se acerca.

El Barcelona se vio obligado a comenzar los preparativos sin un buen número de sus estrellas más destacadas, debido a que estas disfrutan de un descanso tras su participación en el Mundial de este verano.

El conjunto catalán cuenta con 8 jugadores que participaron con la selección de España, campeona del Mundial a costa de Argentina.

Esto ha abierto la puerta a varios jóvenes para dar un paso adelante, y les ha brindado la oportunidad de demostrar su valía con la aspiración de hacerse con un lugar en el primer equipo la próxima temporada.

Según el periodista de la Cadena COPE Víctor Navarro, Hansi Flick y su cuerpo técnico están «muy contentos» con el brillante nivel que han mostrado hasta ahora el joven trío formado por Álex González, Ibrima Toncara e Ibrahim Diarra.

González y Diarra juegan como extremos y tienen 19 años, mientras que Toncara —considerado la próxima estrella emergente de Cataluña— es un centrocampista ofensivo de 16 años.

El Barcelona disputa una concentración en Inglaterra que comenzó el lunes y se prolonga hasta el próximo 3 de agosto, y la lista incluyó a 17 jugadores jóvenes, entre ellos el delantero de la selección de Egipto Hamza Abdel Karim (18 años).

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