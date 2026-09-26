El Bayern Múnich está pendiente de la postura del Barcelona respecto a Dani Olmo, ante el interés del club bávaro en fichar al centrocampista español, que ofrece buenos niveles con el conjunto catalán, pero que aún no ha logrado imponerse como titular de forma regular.

Según el diario español "Sport", el Bayern Múnich incluye a Olmo dentro de su lista de intereses, especialmente porque el jugador conoce bien la liga alemana tras su experiencia con el Leipzig, aunque el club no ha realizado ningún contacto hasta el momento y no se moverá oficialmente si considera que la operación no es viable.

Olmo se incorporó al Barcelona en el verano de 2024 por más de 60 millones de euros, en un fichaje que afrontó grandes dificultades debido al tope salarial, antes de que el club pudiera inscribirlo.

Desde su llegada, el jugador se ha convertido en un elemento importante del equipo, pero no ha conseguido un puesto fijo en el once titular.

La competencia por Olmo aumenta debido a la saturación de las posiciones ofensivas, además de su participación en una posición más retrasada con el Barcelona en comparación con el rol que suele desempeñar con la selección española.

De acuerdo con el diario, Fermín López ha disputado 5 partidos como titular en la liga española frente a dos de Olmo, mientras que este último fue titular en el único partido del Barcelona en la Liga de Campeones de Europa ante el Feyenoord.

El Bayern considera que la situación de Olmo en el Barcelona podría representar una vía para intentar ficharlo, sobre todo porque el jugador, pese a su calidad y su capacidad para marcar y generar ocasiones, no cuenta hasta el momento con un puesto titular garantizado en el once de Hansi Flick.

Por el contrario, el Barcelona no muestra por ahora ninguna disposición a escuchar ofertas por Olmo, ya que la directiva del club lo considera parte de su proyecto deportivo y confía en sus cualidades, mientras que los próximos partidos, encabezados por los dos enfrentamientos ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de Europa y el Real Madrid en el Clásico, determinarán la magnitud de su papel dentro del equipo.

El interés del Bayern llega en un momento en el que el Barcelona es consciente de la dificultad de retener a todos sus jugadores en el futuro, después de que el club aceptara el verano pasado la salida de Ferran Torres, y de que se muestre dispuesto a escuchar ofertas por Alejandro Baldé, aunque Olmo no figura actualmente dentro de la lista de jugadores en venta.

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