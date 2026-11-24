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Andoni Iraola ha confirmado que Cody Gakpo se perderá el derbi de Merseyside del domingo ante el Everton, mientras que Ryan Gravenberch sufre un problema doloroso «difícil de resolver». Ambos quedaron fuera de la convocatoria del Liverpool para visitar al Brujas el miércoles en la Champions League, y el entrenador admitió que Gravenberch «no está en un buen momento».

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Gakpo se perderá el duelo ante el Everton

Gakpo no estará disponible para el derbi en el Hill Dickinson Stadium, aunque Iraola insistió en que el problema no es grave. En la rueda de prensa previa al partido en Bélgica, afirmó: «Lo de Cody no es una lesión grave. Se perderá el partido del fin de semana».

Gakpo ya había quedado fuera de la convocatoria de 22 jugadores que viajó para el partido de la Champions League, en el que el Liverpool buscará dar continuidad a la goleada por 4-0 ante el Manchester United del domingo en Anfield.

Sin fecha para el regreso de Gravenberch

Iraola se mostró mucho menos seguro respecto a Gravenberch, que lleva semanas lidiando con dolores persistentes y también se quedó en casa. «Con Ryan es difícil decirlo. Tiene dolores. Es difícil de resolver», señaló.

«A veces consigue sobrellevar el dolor, pero ahora mismo no está en un buen momento. Estas lesiones no son fáciles». Iraola no puso fecha al regreso de Gravenberch, por lo que el Liverpool sigue pendiente de uno de sus jugadores clave en una racha de partidos muy cargada.

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Las rotaciones, claves ante la acumulación de partidos

Iraola explicó que, al no haber un parón de selecciones próximo, debe hacer rotaciones. «No tenemos cerca ningún parón de selecciones, así que tenemos que utilizar a los jugadores cada tres días. Esta semana tenemos tres partidos muy importantes», dijo.

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También respaldó a Alexander Isak para que siga preparado pese a las rotaciones. «Quiero que todos piensen que son importantes», afirmó Iraola después de que Isak marcara tras salir del banquillo ante el Fenerbahce. El Liverpool necesitará esa profundidad de plantilla, ya que el Brujas lleva 11 partidos invicto.

La prueba ante el Brujas antes del derbi

Iraola espera un partido abierto en Bélgica el miércoles. «Tendremos que estar a un nivel muy, muy alto; de lo contrario, será muy difícil», afirmó.

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Después, el Liverpool centrará su atención en el Everton, que perdió 4-0 ante el Brentford el lunes y no contará con su capitán, James Tarkowski.