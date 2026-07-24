Además de unas condiciones económicas insuficientes desde la perspectiva del Colonia, en la cúpula directiva del Effzeh molestó sobre todo la actitud de los westfalianos. Según el informe, el club se mostró "disconforme con la manera en que los de Dortmund habrían intentado influir en el jugador para hacer más probable un traspaso", señala textualmente.

Como consecuencia, en el Geißbockheim se acordó internamente romper de inmediato cualquier negociación con el Borussia. Sin embargo, todavía está por ver si eso significa que el posible traspaso al BVB este verano queda definitivamente descartado.

Según la información de Geissblog, en cualquier caso el Colonia ya no tiene interés en dejar salir al talento ofensivo en el actual periodo de fichajes, y menos aún al rival liguero de Dortmund. Las cifras presentadas el jueves por los aurinegros estaban sencillamente demasiado lejos de las pretensiones de los renanos como para servir de base sólida para una negociación.

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Informaciones diferentes sobre la oferta del BVB por Said El Mala

Existen informaciones diferentes sobre las modalidades exactas de la ofensiva del Dortmund, aunque todas dibujan el mismo panorama. Según informó Sky, el paquete del BVB incluía una cantidad fija de 26 millones de euros, además de hasta 16 millones de euros en bonus. Sin embargo, solo la mitad de esa cifra habría sido realmente alcanzable, lo que habría supuesto una suma real de alrededor de 34 millones de euros.

Según Bild, en cambio, la oferta era de 34 millones de euros fijos más seis millones de euros en bonus. En ambos casos, las propuestas se quedaron claramente por debajo de las pretensiones del Colonia. El FC sigue insistiendo en una cantidad total de 50 millones de euros por los servicios del joven talento.

Ahora, dentro de la Bundesliga, solo RB Leipzig seguiría como posible interesado. Sin embargo, según Geissblog , el club sajón ha comunicado al 1. FC Colonia que en estos momentos ni puede ni quiere pagar el traspaso exigido.

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¿Se calentará todavía más la operación entre Said El Mala y RB Leipzig?

Un giro en este asunto solo podría producirse si Leipzig genera recursos financieros adicionales mediante una venta de Yan Diomande. Solo entonces dispondría de los recursos necesarios para lanzar una nueva ofensiva por El Mala.

Al margen de las especulaciones, el joven talento confirmó su calidad deportiva durante la preparación veraniega. En la victoria por 8-0 en el amistoso ante Bergisch Gladbach del jueves, el atacante marcó su primer gol de la temporada actual.

Después de estrellar primero el balón en el larguero desde 20 metros, poco después aprovechó un rechace tras una asistencia de Luca Waldschmidt para marcar el 2-0 provisional. Si depende de los responsables de los Geißböcke, ese gol habrá sido el comienzo de una temporada exitosa con la camiseta del FC.