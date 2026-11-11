Compartir Sigue a GOAL en Google

Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, anunció la ausencia de Kylian Mbappé en el esperado partido contra la selección italiana mañana jueves, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, tras las informaciones que circularon sobre sus diferencias.

Anuncios

Zidane señaló durante la rueda de prensa que ofreció este miércoles, según recogió la cadena francesa RMC: "Kylian se perderá el partido de mañana. Sintió unas ligeras molestias y, como de costumbre, no queremos arriesgar nada. Son cosas lamentables, pero forman parte del fútbol, y espero que esté con nosotros el domingo (en el partido ante Turquía de la última jornada)".

Según informaciones francesas, Mbappé sufre una molestia en los músculos isquiotibiales, y además no participó en el último entrenamiento colectivo de la selección de hoy, limitándose a someterse a tratamiento, apenas 24 horas antes del enfrentamiento con Italia en Milán.

La crisis física de Mbappé llega en un momento delicado, después de que otras informaciones, en especial las del diario "L'Équipe", hablaran de la existencia de una relación no del todo armoniosa entre el capitán de la selección y su nuevo entrenador, en comparación con la relación que unía al jugador con el anterior técnico, Didier Deschamps.

Las raíces de la tensión se remontan a la primera concentración de Zidane al frente del cuerpo técnico, cuando decidió alinear a Mbappé en la posición de extremo izquierdo, apoyándose en Dembélé en la punta de ataque, una decisión que se interpretó como un cambio en el estatus de la estrella madridista dentro del sistema ofensivo, especialmente porque en el último período prefiere jugar en la posición de delantero puro.

Anuncios Anuncios

Zidane: Mbappé no está contento

Sobre el estado anímico del delantero del Real Madrid, Zidane afirmó: "Lo veo bien. La prueba es que sigue con nosotros. No está contento y quería jugar mañana, pero no hay que arriesgar, porque la temporada todavía es larga".

Related Topics

Próximos partidos ITA UEFA Nations League A 14:45 FRA Ver

La lesión de Mbappé llega en un momento en que la selección francesa sufre una serie de ausencias, después de que Zidane ya anunciara que Aurélien Tchouaméni y Marcus Thuram quedaban fuera de sus planes.

El seleccionador de Francia dijo sobre la gran cantidad de lesiones: "Yo elijo a los jugadores, y a veces ocurren cosas que no podemos controlar. El parón de noviembre, con los partidos de Liga y de la Champions League, hay que aceptarlo. Es lamentable, y para el entrenador es algo terrible, pero no tenemos otra opción".

Anuncios

Zidane explica el motivo de la convocatoria de Maïolo

Zidane habló de la convocatoria de Siny Maïolo, diciendo: "Me gusta todo en él, me gustan sus cualidades técnicas y lo que aporta. Por supuesto, es un jugador que está en la lista. Intentamos hacer las cosas de manera lógica. No buscamos solo jugadores de la selección sub-21, tenemos una lista, y cuando hay ausencias llamamos a los suplentes".

Zidane: tenemos jugadores para hacer un buen partido

Sobre las aspiraciones de Francia pese a las ausencias, Zidane dijo: "Buscaremos el equilibrio para que el equipo esté en el mejor estado posible. Tenemos jugadores capaces de hacer un buen partido a pesar de todo. Cuando no tenemos opción, ponemos a los jugadores e intentamos conseguir la victoria".

Anuncios

Zidane define la posición de Diouf y de Zaïre-Emery

Zidane aclaró que Diouf juega en una posición distinta en su club en comparación con la selección, añadiendo: "Diouf es un jugador que juega en una posición distinta en su club y con nosotros. Puede jugar en la banda izquierda".

En cuanto a la versatilidad de posiciones de Warren Zaïre-Emery, dijo: "Lo que quiero es ver al jugador. Entiendo a los entrenadores en los clubes, porque hay muchos partidos. Yo, por mi parte, quiero verlo en las mejores condiciones. En la banda derecha estamos bien con Malo Gusto y Saël Kumbedi. Mi objetivo con Warren es verlo en el centro del campo".

Anuncios

Zidane aclara la situación de Cherki

Respecto al estado de Cherki, Zidane dijo: "¿Empezar el partido? Ya veremos. Está con nosotros, y la idea es que forme parte del grupo. Sabemos por lo que ha pasado, pero hoy está listo. Trataremos su situación con cautela, pero conocemos sus capacidades. En un momento como el que atravesamos, está aquí y preparado".

Zidane se niega a comentar la candidatura de Riner a la presidencia

Zidane se negó a comentar la candidatura del judoca francés Teddy Riner a la presidencia de Francia, diciendo: "No tengo nada que decir al respecto. Lo ha hecho, y solo le deseo mucha suerte en lo que quiere hacer. Eso es todo lo que puedo decir".

Anuncios

Zidane abre la puerta a la Juventus

Antes de jugar contra la selección italiana, Zidane recordó sus vivencias con la Juventus, haciendo referencia al papel que desempeñó el entrenador italiano Marcello Lippi en su carrera, y dijo: "Marcello Lippi me enseñó algo: siempre hay que seguir adelante. Cuando llegué a Turín, no jugaba bien, y por eso la prensa y la afición no me consideraban al nivel. Lippi dijo que debía jugar con él, y mantuve mi postura".

Y añadió: "¿Convertirme en entrenador de la Juventus? Por qué no, quizás en el futuro".

Anuncios

Zidane también habló de lo más importante que aprendió del fútbol italiano, diciendo: "La táctica. Recuerdo que con Marcello Lippi trabajábamos a diario durante 30 minutos el aspecto táctico. Para un jugador como yo, que quería jugar al balón, a veces resultaba molesto. Pero tuve la suerte de pasar por esa experiencia, porque eran maestros en el aspecto táctico. Me dio confianza y traté de devolverle el favor sobre el terreno de juego".