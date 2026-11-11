Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, anunció la ausencia de Kylian Mbappé en el esperado partido contra la selección italiana mañana jueves, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, tras las informaciones que circularon sobre sus diferencias.
Zidane señaló durante la rueda de prensa que ofreció este miércoles, según recogió la cadena francesa RMC: "Kylian se perderá el partido de mañana. Sintió unas ligeras molestias y, como de costumbre, no queremos arriesgar nada. Son cosas lamentables, pero forman parte del fútbol, y espero que esté con nosotros el domingo (en el partido ante Turquía de la última jornada)".
Según informaciones francesas, Mbappé sufre una molestia en los músculos isquiotibiales, y además no participó en el último entrenamiento colectivo de la selección de hoy, limitándose a someterse a tratamiento, apenas 24 horas antes del enfrentamiento con Italia en Milán.
La crisis física de Mbappé llega en un momento delicado, después de que otras informaciones, en especial las del diario "L'Équipe", hablaran de la existencia de una relación no del todo armoniosa entre el capitán de la selección y su nuevo entrenador, en comparación con la relación que unía al jugador con el anterior técnico, Didier Deschamps.
Las raíces de la tensión se remontan a la primera concentración de Zidane al frente del cuerpo técnico, cuando decidió alinear a Mbappé en la posición de extremo izquierdo, apoyándose en Dembélé en la punta de ataque, una decisión que se interpretó como un cambio en el estatus de la estrella madridista dentro del sistema ofensivo, especialmente porque en el último período prefiere jugar en la posición de delantero puro.
Zidane: Mbappé no está contento
Sobre el estado anímico del delantero del Real Madrid, Zidane afirmó: "Lo veo bien. La prueba es que sigue con nosotros. No está contento y quería jugar mañana, pero no hay que arriesgar, porque la temporada todavía es larga".
La lesión de Mbappé llega en un momento en que la selección francesa sufre una serie de ausencias, después de que Zidane ya anunciara que Aurélien Tchouaméni y Marcus Thuram quedaban fuera de sus planes.
El seleccionador de Francia dijo sobre la gran cantidad de lesiones: "Yo elijo a los jugadores, y a veces ocurren cosas que no podemos controlar. El parón de noviembre, con los partidos de Liga y de la Champions League, hay que aceptarlo. Es lamentable, y para el entrenador es algo terrible, pero no tenemos otra opción".
Zidane explica el motivo de la convocatoria de Maïolo
Zidane habló de la convocatoria de Siny Maïolo, diciendo: "Me gusta todo en él, me gustan sus cualidades técnicas y lo que aporta. Por supuesto, es un jugador que está en la lista. Intentamos hacer las cosas de manera lógica. No buscamos solo jugadores de la selección sub-21, tenemos una lista, y cuando hay ausencias llamamos a los suplentes".
Zidane: tenemos jugadores para hacer un buen partido
Sobre las aspiraciones de Francia pese a las ausencias, Zidane dijo: "Buscaremos el equilibrio para que el equipo esté en el mejor estado posible. Tenemos jugadores capaces de hacer un buen partido a pesar de todo. Cuando no tenemos opción, ponemos a los jugadores e intentamos conseguir la victoria".
Zidane define la posición de Diouf y de Zaïre-Emery
Zidane aclaró que Diouf juega en una posición distinta en su club en comparación con la selección, añadiendo: "Diouf es un jugador que juega en una posición distinta en su club y con nosotros. Puede jugar en la banda izquierda".
En cuanto a la versatilidad de posiciones de Warren Zaïre-Emery, dijo: "Lo que quiero es ver al jugador. Entiendo a los entrenadores en los clubes, porque hay muchos partidos. Yo, por mi parte, quiero verlo en las mejores condiciones. En la banda derecha estamos bien con Malo Gusto y Saël Kumbedi. Mi objetivo con Warren es verlo en el centro del campo".
Zidane aclara la situación de Cherki
Respecto al estado de Cherki, Zidane dijo: "¿Empezar el partido? Ya veremos. Está con nosotros, y la idea es que forme parte del grupo. Sabemos por lo que ha pasado, pero hoy está listo. Trataremos su situación con cautela, pero conocemos sus capacidades. En un momento como el que atravesamos, está aquí y preparado".
Zidane se niega a comentar la candidatura de Riner a la presidencia
Zidane se negó a comentar la candidatura del judoca francés Teddy Riner a la presidencia de Francia, diciendo: "No tengo nada que decir al respecto. Lo ha hecho, y solo le deseo mucha suerte en lo que quiere hacer. Eso es todo lo que puedo decir".
Zidane abre la puerta a la Juventus
Antes de jugar contra la selección italiana, Zidane recordó sus vivencias con la Juventus, haciendo referencia al papel que desempeñó el entrenador italiano Marcello Lippi en su carrera, y dijo: "Marcello Lippi me enseñó algo: siempre hay que seguir adelante. Cuando llegué a Turín, no jugaba bien, y por eso la prensa y la afición no me consideraban al nivel. Lippi dijo que debía jugar con él, y mantuve mi postura".
Y añadió: "¿Convertirme en entrenador de la Juventus? Por qué no, quizás en el futuro".
Zidane también habló de lo más importante que aprendió del fútbol italiano, diciendo: "La táctica. Recuerdo que con Marcello Lippi trabajábamos a diario durante 30 minutos el aspecto táctico. Para un jugador como yo, que quería jugar al balón, a veces resultaba molesto. Pero tuve la suerte de pasar por esa experiencia, porque eran maestros en el aspecto táctico. Me dio confianza y traté de devolverle el favor sobre el terreno de juego".
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Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.
Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.
A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.
Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.
El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.
Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.
Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.
En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.
A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:
– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva
También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.
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Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.
El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.
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