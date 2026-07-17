El internacional marroquí Bilal El Khannous considera dejar el Stuttgart este verano, insatisfecho con su rol en el equipo.

Según el diario marroquí «Al-Batal», el jugador ha confesado a su entorno que considera marcharse por su descontento con los minutos jugados tras la Copa Africana de Naciones 2025, donde perdió protagonismo en el once.

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A pesar de que el jugador de 22 años brilló en su primera temporada con 16 participaciones en goles, la segunda parte del curso no cumplió sus expectativas: solo fue titular en 8 partidos de la segunda vuelta de la Bundesliga y sumó solo tres aportaciones goleadoras, e iniciar la final de la Copa de Alemania en el banquillo.

El club no ha recibido petición de salida y no planea venderlo, pues hace solo un año lo fichó al Leicester por unos 20 millones de euros.

El club solo considerará ofertas superiores a 60 millones de euros, especialmente tras su buen Mundial, donde fue titular en los seis partidos de Marruecos.