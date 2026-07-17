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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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No está contento con su situación... La estrella marroquí se plantea abandonar su club

Marruecos
B. El Khannouss
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Alemania

El Stuttgart no tolerará la salida de su jugador.

El internacional marroquí Bilal El Khannous considera dejar el Stuttgart este verano, insatisfecho con su rol en el equipo.

Según el diario marroquí «Al-Batal», el jugador ha confesado a su entorno que considera marcharse por su descontento con los minutos jugados tras la Copa Africana de Naciones 2025, donde perdió protagonismo en el once.

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A pesar de que el jugador de 22 años brilló en su primera temporada con 16 participaciones en goles, la segunda parte del curso no cumplió sus expectativas: solo fue titular en 8 partidos de la segunda vuelta de la Bundesliga y sumó solo tres aportaciones goleadoras, e iniciar la final de la Copa de Alemania en el banquillo.

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El club no ha recibido petición de salida y no planea venderlo, pues hace solo un año lo fichó al Leicester por unos 20 millones de euros.

El club solo considerará ofertas superiores a 60 millones de euros, especialmente tras su buen Mundial, donde fue titular en los seis partidos de Marruecos.

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