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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

No esperaron al Clásico: ¿quién se impone en el primer duelo directo entre Mourinho y Flick?

J. Mourinho
H. Flick
Real Betis vs Real Madrid
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Q. Sanchez Flores
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Los entrenadores del Real Madrid y del Barcelona compiten por un premio especial

Pese a que faltan varias semanas para el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona en LaLiga, los técnicos José Mourinho y Hansi Flick ya compiten en un enfrentamiento directo, el primero de este tipo entre ambos.

La patronal de LaLiga anunció este miércoles la nominación de Mourinho y Flick para ganar el premio al mejor entrenador de la competición durante el pasado mes de agosto.

Los dos protagonistas del Clásico compiten con Kiké Sánchez Flores, entrenador del Deportivo Alavés, en la lista final.

En agosto se disputaron tres jornadas de LaLiga, en las que Mourinho y Flick lograron el pleno de puntos, mientras que Flores condujo a su equipo a dos victorias y un empate.

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El Real Madrid, con su técnico portugués de regreso, se impuso al Espanyol, la Real Sociedad y el Málaga, mientras que el vigente campeón, con el alemán al frente, venció al Elche, al Athletic de Bilbao y al Rayo Vallecano.

A pesar de ello, el Barcelona encabeza la clasificación con 9 puntos, por diferencia de goles (+10 frente a +8 del Real Madrid), mientras que el Alavés ocupa la cuarta posición con 7 puntos.

La patronal de LaLiga abrió la votación al mejor entrenador para los aficionados durante 4 días, antes de anunciar el nombre del ganador. Pueden participar en la encuesta desde aquí.

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