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Éder Militão ha recorrido un largo camino en su recuperación de la lesión, pero ya no quiere esperar más. Tras recuperar la puesta a punto para jugar con el Real Madrid, su objetivo es recuperar su puesto de titular y volver al nivel que ofrecía antes de lesionarse.

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Según el diario español AS, el defensa brasileño ha pasado largas jornadas de duro trabajo, entre entrenamientos de mañana y de tarde, intensas sesiones de rehabilitación de la rodilla y fisioterapia, sin rendirse en ninguna fase de la recuperación.

Militão se lesionó durante el partido ante el Alavés, un encuentro en el que hacía lo que más le gusta. En un principio, todos pensaron que sufría un problema muscular leve, pero las pruebas posteriores revelaron una rotura del tendón cercano al músculo en su pierna izquierda.

La lesión supuso un nuevo contratiempo para el defensa brasileño, que había sufrido una lesión similar el pasado mes de diciembre, cuatro meses antes, en el duelo ante el Celta de Vigo.

Para un jugador de la talla de Militão, la lesión significaba volver a empezar desde cero y someterse a un nuevo programa de rehabilitación. Pocos días después, fue operado en la ciudad finlandesa de Turku por el doctor Lasse Lempainen, en el hospital deportivo Mehiläinen.

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Lempainen está considerado actualmente uno de los especialistas más destacados en este campo, y no se equivocó en sus previsiones sobre el tiempo de baja del defensa brasileño: estimó que estaría alejado de los terrenos de juego unos cinco meses, hasta poder volver en las mejores condiciones posibles.

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Con visitas periódicas a Turku y sesiones intensivas de rehabilitación en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas, Militão siguió un programa personalizado para preparar su regreso a los terrenos de juego, sin prisas, pero sin dejar de trabajar en ningún momento.

La vuelta era el único objetivo que ocupaba su mente, y empezó a vislumbrarse a finales del pasado mes de septiembre, después de haberse entrenado desde agosto junto a Endrick en un campo contiguo al lugar donde se ejercitaba el resto de la plantilla.

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El defensa brasileño realizó a diario trabajos variados de flexibilidad, agilidad, fuerza y velocidad, con el fin de medir la evolución de su estado físico y comprobar que recuperaba sus capacidades de forma progresiva.

Getty Images

En septiembre, Lempainen viajó a Madrid para revisar el estado de la intervención quirúrgica, y el resultado fue el esperado: se confirmó que Militão estaba listo para volver a los entrenamientos con el grupo.

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Pocos días después, el jugador se incorporó a las sesiones con el grupo y disputó sus primeros minutos ante el Sevilla, al entrar en el minuto 85 en sustitución de Fede Valverde, reapareciendo seis meses después de su grave lesión.

No fue el regreso con el que había soñado, pero sí uno muy esperado por el jugador, que además recibió los elogios de su entrenador, José Mourinho: «Es un jugador fantástico, pero solo lleva tres semanas entrenándose. Es un jugador muy importante para el grupo».

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Mourinho le dio al defensa brasileño la oportunidad de ser titular en un partido de la Liga de Campeones ante el AEK, de modo que disputó el encuentro desde el inicio tras 180 días de ausencia.

Militão estuvo cerca de marcar durante el partido con un disparo que detuvo el portero del equipo griego, y al término del encuentro habló con franqueza sobre su estado físico y sus sensaciones tras el regreso.

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«Me siento muy bien, pero tengo mucho dolor. Estoy feliz de volver y de hacer lo que tanto me gusta después de seis meses de ausencia, y de poder jugar 90 minutos. Todos tenemos que estar preparados, porque tenemos muchos partidos por delante», declaró el defensa brasileño.

Sin embargo, Militão, tras recuperar su sitio en el once inicial, ya no quiere esperar más, ya que aspira a recuperar la imagen que ofrecía antes de la lesión, cuando destacaba por su velocidad, su fuerza en los duelos y su eficacia en la recuperación del balón, además de ser una pieza fiable en la línea defensiva.

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Por ese motivo, el jugador ha seguido trabajando en Valdebebas para elevar su nivel físico, aunque su tarea no será sencilla, ya que actualmente es la cuarta opción en el puesto de central.

Por delante de Militão en la jerarquía de defensas están Dean Huijsen e Ibrahima Konaté, que se han compenetrado a la perfección y forman una sólida pareja en el centro de la defensa, mientras que Antonio Rüdiger se sitúa entre ellos y el defensa brasileño en la rotación.

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Militão ya no espera que su tarea sea fácil, pero no quiere esperar más tiempo, por lo que ha aprovechado el actual parón internacional para seguir entrenándose, con la esperanza de tener minutos ante el Celta de Vigo, el PSV Eindhoven o el Alavés, rivales que no le traen buenos recuerdos.

Aun así, el defensa brasileño no quiere pasar más tiempo en el banquillo y se aferra a la posibilidad de regresar pronto al once inicial.