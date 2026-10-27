El portugués Joao Cancelo, jugador del Barcelona, lanzó este martes un mensaje indirecto a través de las redes sociales, tras la derrota del conjunto catalán en sus dos últimos partidos ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, apoyándose en una canción que transmite un mensaje sobre la confianza en uno mismo y la determinación de superar las dificultades.





Cancelo publicó una foto en blanco y negro en la que aparece de espaldas, acompañada de la canción «Yo creo en mí», del cantante El Arminio, cuya letra gira en torno a la resistencia ante las crisis, el levantarse tras la caída y la fe en las propias capacidades pese a la presión.

El lateral portugués no acompañó su publicación con ningún comentario escrito, limitándose a la foto y la canción, en un mensaje que pareció reflejar su deseo de subrayar la fuerza de su carácter y su capacidad para superar los momentos difíciles, en medio de los recientes resultados cosechados por el Barcelona.

No era la primera vez que Cancelo utilizaba sus cuentas en las redes sociales para responder a las críticas, pues ya había publicado un mensaje contundente tras el enfrentamiento entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain en el estadio «Parque de los Príncipes», en el que defendió la dificultad de competir al máximo nivel, en vista de las presiones a las que se ven sometidos los jugadores.

Cancelo escribió entonces: «Todos los que están en las gradas son expertos, y me gustaría verlos bajar al terreno de juego y soportar la presión», y acompañó su mensaje con la canción «They Don't Care About Us», del cantante estadounidense Michael Jackson.

El último mensaje de Cancelo refleja su apego al discurso de la confianza en uno mismo y de la resistencia ante las críticas, en un momento en el que el Barcelona busca superar sus dos últimas derrotas y recuperar el equilibrio, tras los tropiezos ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid.