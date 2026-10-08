No es Yamal ni Mbappé: David Silva elige a un jugador sorpresa para ganar el Balón de Oro

La estrella española David Silva ha revelado un candidato sorpresa para ganar el Balón de Oro 2026, dando además su opinión sobre la lucha por el título de LaLiga esta temporada entre el Barcelona y el Real Madrid.

David Silva nos deleitó a todos con su talento futbolístico hasta su retirada en el verano de 2023. El jugador de 40 años, natural de las Islas Canarias, cosechó una exitosa carrera futbolística con el Valencia, el Manchester City y la Real Sociedad, además de representar a la selección española entre 2006 y 2018.

Y tres años después de su retirada, ahora ha anunciado que jugará con el equipo Supreme Shatin en Hong Kong, para un único partido.

Silva reveló, en el programa "El Partidazo" de la emisora "COPE", su candidato al Balón de Oro, pues cree que debería recaer en un jugador español.

Silva eligió a Fabián Ruiz, actual centrocampista del Paris Saint-Germain, para ganar el Balón de Oro.

Y continuó: "Para mí, el trabajo colectivo es lo más importante, porque sin él no se puede ganar. Pero bueno, si tuviera que dárselo a alguien, sería a Fabián, porque ha ganado el mayor número de títulos en los dos últimos años. Ha sido un jugador importante para el Paris Saint-Germain y luego para la selección. No se le valora lo suficiente, no sé por qué, porque es un jugador espectacular. Lo admiro mucho, y ha hecho un trabajo asombroso con discreción".

Y añadió: "Rodri ya lo ganó; de no ser así, también lo habría mencionado".

En cuanto al Real Madrid y la posibilidad de remontar la diferencia de seis puntos que lo separa del Barcelona y ganar la Liga, su respuesta fue tajante: "Si el Barcelona sigue así, será imposible".

Y prosiguió: "Está jugando a un nivel altísimo, y ofrece un gran rendimiento desde hace muchos años con este entrenador (Flick), y ha reforzado su plantilla de manera excelente. Si sigue a este nivel, no tendrá rivales".

Junto a ello, señaló que el Real Madrid es el Real Madrid: "Nunca se le puede descartar porque tiene jugadores extraordinarios, y si mantiene un nivel parejo hasta el final de la Liga, puede competir. Pero insisto, si el Barcelona sigue a este nivel, no lo creo".