Un entrenador español está cerca de dirigir al Al-Ahli saudí durante la próxima temporada, como sustituto del técnico alemán Matthias Jaissle.

Diversos informes de prensa habían confirmado que Jaissle presentó su dimisión como entrenador del Al-Ahli el pasado jueves, con el objetivo de dirigir al Newcastle United durante la próxima temporada, en sustitución de su anterior técnico, Eddie Howe.

Desde la salida de Jaissle, el nombre del Al-Ahli se ha vinculado con la contratación de numerosos entrenadores, entre los más destacados el español Xavi Hernández, el neerlandés Arne Slot y los portugueses Vítor Pereira, Nuno Santo y Sérgio Conceição.

El periodista de confianza Santi Aouna reveló un nuevo nombre en la lista de candidatos del Al-Ahli, el español Marcelino, exdirector técnico del Villarreal.

Aouna afirmó, en un tuit a través de su cuenta personal en la red "X", que las negociaciones entre el Al-Ahli y Marcelino se encuentran en una fase avanzada, después de que el técnico español aceptara dirigir al equipo durante la próxima temporada.

El técnico de 60 años cuenta con una dilatada trayectoria como entrenador, que comenzó hace cerca de 30 años y que ha transcurrido en su mayor parte en la Liga española, salvo una breve experiencia con el Marsella en 2023.

A lo largo de esa trayectoria, Marcelino ha dirigido a un grupo de los equipos españoles más fuertes, como el Villarreal, el Valencia, el Athletic de Bilbao, el Sevilla y el Real Zaragoza.

El técnico español solo ha conquistado dos títulos al máximo nivel: la Copa del Rey de 2019 con el Valencia y la Supercopa de España de 2021 con el Athletic de Bilbao.

La afición del Al-Ahli espera que Marcelino sea el mejor sustituto de Jaissle, quien permaneció 3 años al frente de la dirección técnica del equipo saudí, periodo durante el cual conquistó dos veces el título de la Liga de Campeones de Asia de la élite y una única vez la Supercopa de Arabia Saudí.