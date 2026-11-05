«No es una derrota, es una lección»: Michael Cuisance, con los ojos enrojecidos, insta a sus compañeros del Lens a hacer autocrítica tras la derrota récord por 9-1 ante el Como en la Champions League

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El centrocampista del Lens Michael Cuisance contuvo las lágrimas al pedir a sus compañeros que asumieran su responsabilidad tras la humillante derrota en casa por 9-1 ante el Como en la Champions League, el miércoles por la noche. El equipo italiano de Cesc Fabregas ofreció una exhibición implacable en Francia y logró la mayor victoria a domicilio en la historia de la competición en su formato actual.

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El centrocampista, visiblemente afectado, pide disculpas a la afición

Cuisance se mostró desolado tras ver cómo su equipo encajaba nueve goles en la cuarta jornada, mientras el Como igualaba los nueve goles que marcó el Bayern de Múnich en 2024 ante el Dinamo Zagreb, el récord en un solo partido de la era de la Champions League.

El delantero griego Tasos Douvikas firmó un triplete tras abrir el marcador en el minuto siete, mientras que Nico Paz, nacido en Tenerife, anotó el tercer gol antes del descanso y mostró una camiseta en homenaje al fallecido delantero Jesus de Miguel.

Con los ojos enrojecidos, Cuisance declaró a Canal+ : «No tengo palabras. El equipo tiene que recomponerse, tenemos que hacerlo mejor. Estamos en la Champions League, tenemos que honrar esta Copa de Europa y hoy no hemos estado a la altura, no hemos sido lo suficientemente buenos. Pedimos disculpas a los aficionados».

El humillante hundimiento exige una reflexión sincera

El capitán Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, el suplente Mattia Liberali, Martin Baturina y Matteo Papaccioli, de 18 años, cuyo gol en el tiempo añadido fue confirmado por el VAR, también marcaron, mientras que Ruben Aguilar anotó para los locales en el minuto 65 con una volea tras un saque de esquina. Con su victoria por ocho goles de diferencia, el equipo visitante igualó los triunfos por 8-0 de Liverpool ante Besiktas y de Real Madrid ante Malmo. Además, se convirtió en el primer equipo que marca nueve goles a domicilio en la Copa de Europa desde la victoria del Feyenoord por 9-0 ante el Olympiakos Nicosia en septiembre de 1971.

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Cuisance pidió a sus compañeros que mostraran capacidad de reacción tras la goleada: «Siempre duele; como competidor, nunca te gusta perder, ya sea por poco o por mucho. No es una derrota, es una lección. Tenemos que aprender de esto y veremos qué carácter tiene el equipo. Creo que somos capaces. He vivido cosas mucho peores en mi vida. Lo de hoy tiene que servirnos de lección; tenemos que sacar algún aprendizaje y, como he dicho, solo hay un camino: aprender, trabajar duro y que todos hagamos autocrítica».

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El equipo italiano, debutante en la competición, continúa su rápido ascenso

El Como militaba en la Serie D, la cuarta categoría, tan recientemente como en la temporada 2018-19. El club se ha transformado desde que en 2019 lo adquirió Sent Entertainment, una empresa de medios con sede en Londres propiedad de los milmillonarios indonesios Robert Budi Hartono y Michael Bambang Hartono, que inicialmente planeaban un proyecto televisivo para mostrar a jóvenes jugadores indonesios.

Tras vencer al RB Leipzig y al Manchester United, con una derrota ante el Feyenoord entre ambos partidos, el Como ocupa la cuarta posición con 19 goles en cuatro encuentros, igualando la cifra del Queens Park Rangers en la Copa de la UEFA de 1976-77. El Feyenoord ostenta el récord absoluto de la Copa de Europa tras derrotar por 12-2 al equipo islandés KR en septiembre de 1969.

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Los anfitriones franceses buscan una reacción inmediata

El Lens debe recomponerse rápidamente para recuperar el orgullo herido antes de volver a la competición doméstica en la Ligue 1, con el próximo parón internacional de noviembre a la vista. Cuisance y sus compañeros afrontan una dura prueba de carácter en su intento de demostrar que han aprendido de la debacle defensiva del miércoles antes de retomar sus compromisos europeos a finales de este mes. Mientras tanto, el Como, en plena racha, tratará de trasladar a la Serie A este fin de semana el impulso de su histórica actuación europea.