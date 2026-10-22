«No es una buena noticia»: Arteta aumenta la preocupación por la lesión de Saka ante el Bayern de Múnich

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, aumentó la preocupación por la lesión del jugador del equipo, Bukayo Saka, que sufrió ayer miércoles.

Bukayo Saka salió lesionado pocos minutos después del inicio del partido del Arsenal ante el Bayern Múnich, en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, que terminó con empate 2-2.

La lesión fue un duro golpe para el Arsenal, y aumentaron los temores sobre su naturaleza después de que Mikel Arteta la calificara de preocupante.

Mientras abandonaba el terreno de juego, Saka mantuvo una breve conversación con el entrenador Mikel Arteta y se señaló el muslo.

En sus declaraciones tras el partido, Arteta dijo a los periodistas: «Ellos (el cuerpo médico) están un poco preocupados».

Y aclaró, según el diario «The Sun»: «Que un jugador tenga que salir por un dolor muy agudo nunca es una buena noticia, pero tenemos que esperar para ver qué sucede».

En unas imágenes exclusivas grabadas por el diario, Saka apareció cojeando mientras abandonaba el estadio Allianz Arena y, aunque se le veía apenado, era capaz de caminar sin utilizar ninguna ayuda ni muletas.