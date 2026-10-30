Los clubes Arsenal, Liverpool y Manchester United han entrado en el círculo de interesados en fichar a Lennart Karl, la joven promesa del Bayern de Múnich, de 18 años, después de que llamara la atención con sus actuaciones ofensivas con el conjunto alemán, en medio de la polémica surgida recientemente en torno a su situación dentro del club y su futuro durante el próximo periodo.

Christian Falk, periodista del diario alemán "Bild", reveló que responsables de los tres clubes ingleses se pusieron en contacto con él por teléfono para interesarse por la situación de Karl en el Bayern de Múnich, durante su conversación con Julian Agardi, corresponsal del club bávaro, en el programa "Bayern Insider" del canal "Bild".

El interés de los clubes ingleses llegó a raíz de la polémica que rodeó al jugador recientemente, especialmente tras las críticas que le dirigió Uli Hoeness, patrono del Bayern de Múnich, quien aseguró que todavía está lejos de ser una superestrella, insistiendo en la necesidad de que los jugadores jóvenes se muestren humildes, y rechazó además compararlo con Michael Olise, al considerar que la diferencia entre ambos sigue siendo grande.

Falk señaló que el importe exigido por el traspaso de Karl asciende a 60 millones de euros, una cantidad que los clubes de la Premier League pueden asumir, aclarando que hasta ahora no ha comenzado ninguna negociación sobre la renovación del contrato del jugador.

En contrapartida, Falk descartó la posibilidad de que el Bayern de Múnich renuncie a su joven talento, afirmando que el club no tiene intención de venderlo y no permitirá su salida a cambio de una cifra irrisoria, sobre todo porque es uno de los egresados de la academia juvenil y se cuenta con él para configurar el futuro del equipo.

Estos acontecimientos coinciden con las declaraciones de Jan-Christian Dreesen, director deportivo del Bayern de Múnich, quien afirmó recientemente en una entrevista con el diario "Sport Bild" que el club cuenta con la capacidad financiera para asumir el coste de cualquier operación de traspaso.

El contrato de Lennart Karl con el Bayern de Múnich se extiende hasta el año 2029, después de que el contrato que firmó en su decimoctavo cumpleaños se convirtiera en un contrato profesional.