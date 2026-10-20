No fue casualidad el elogio de Hansi Flick a Abdessamad Ezzalzouli, la estrella del Real Betis, antes del enfrentamiento entre el conjunto andaluz y el Barcelona, pues el técnico alemán mostró su admiración por las cualidades del extremo marroquí, que continúa brillando y aumentando su valor de mercado, en medio de interrogantes sobre la posibilidad de que renazca el interés por ficharlo en el futuro.

Según el diario español "Sport", Hansi Flick no lanza grandes frases de elogio sin pensarlo, sino que escoge con cuidado lo que dice, la persona de la que habla y la forma en la que expresa su opinión.

Por ello, que destacara a Abdessamad Ezzalzouli durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento entre el Real Betis y el Barcelona tiene connotaciones más profundas, aunque la pregunta se le planteara específicamente sobre el jugador, ya que Flick suele mostrarse más reservado y distante al hablar de futbolistas que no pertenecen a su equipo.

Flick dijo sobre Ezzalzouli: "Lo que veo de él me impresiona. Es un jugador magnífico, me gusta su forma de jugar al fútbol, la confianza que tiene en sí mismo en los duelos individuales y su capacidad para moverse en el último tercio del campo".

Las palabras de Flick no fueron un mero cumplido pasajero ni una respuesta para esquivar la pregunta, pues el extremo marroquí goza de la admiración del técnico alemán desde hace mucho tiempo.

Ezzalzouli estuvo presente en la lista de intereses del Barcelona durante los últimos mercados de fichajes de verano, como opción alternativa para reforzar el puesto de extremo, e incluso se llegó a mantener conversaciones y sondeos sobre la posibilidad de ficharlo, pero no pasaron de esa fase.

El Barcelona todavía conserva un 20% del valor de cualquier venta futura de Ezzalzouli.

Cuando el jugador marroquí se trasladó al Real Betis en 2023, ambas partes acordaron que el club catalán se quedaría con el 50% del valor de su reventa, pero el traspaso de Vitor Roque al Palmeiras modificó los términos del acuerdo.

Dado que el Real Betis debía dar su conformidad al traspaso de Vitor Roque, al encontrarse el jugador brasileño en el conjunto andaluz a préstamo, se acordó que el Barcelona renunciara al 30% del 50% que poseía del valor de una futura venta de Ezzalzouli.

En definitiva, ese movimiento demostró ser todo un acierto para el club andaluz, después de que el valor de mercado del extremo marroquí siguiera aumentando hasta alcanzar actualmente los 40 millones de euros.

Y si el jugador mantiene su nivel actual, su valor podría crecer aún más de cara al próximo mercado de fichajes de verano.

Ezzalzouli ofreció la mejor actuación entre los jugadores de su equipo ante el Barcelona, tras mostrar cualidades llamativas a nivel de velocidad, arranque, fuerza y definición.

No se conformó con marcar el tercer gol del Real Betis, con el que recortó la diferencia a 2-3, tras un rápido contraataque que remató a la perfección en la portería de Joan García, sino que fue una fuente de inquietud constante para el francés Jules Koundé en la banda izquierda, donde el defensa francés tuvo grandes dificultades para intentar frenar al internacional marroquí.

Ezzalzouli posee actualmente una velocidad de arranque y una capacidad para conducir el balón que se cuentan entre las mejores de Europa.

Además, se ha convertido en un elemento imprescindible en el once de Manuel Pellegrini con el Real Betis, y su brillo no se ha limitado a las competiciones nacionales, sino que ha seguido imponiéndose también en la Liga de Campeones, después de marcar uno de los goles más destacados de la jornada ante el Oporto.

El futuro sigue abierto a numerosas posibilidades, pero el interés de Flick por Ezzalzouli en el pasado indica que el técnico alemán ha advertido unas cualidades especiales en el jugador.

Y aunque el Barcelona cuenta con opciones en el puesto de extremo, como Karim Adeyemi y Anthony Gordon, eso no impide que Flick exprese su admiración por el jugador marroquí, y quizá sus caminos vuelvan a cruzarse en una etapa posterior.



