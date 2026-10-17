En la Champions League, al VfB le va bien. Dos partidos, dos victorias. Es uno de los nueve equipos de esta gigantesca liga de 36 que suman el máximo posible de seis puntos y se sitúan en lo más alto. Equipos como el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund o el Manchester City están peor que el de Sebastian Hoeneß.

En la Bundesliga, sin embargo, las cosas no funcionan. Ha perdido cuatro de seis partidos, incluidos tres de los últimos cuatro. El calendario, con encuentros precisamente ante el Bayern y el Dortmund, no era fácil, pero tampoco sumó puntos contra el TSG Hoffenheim ni ahora frente al HSV.

«Por supuesto que es una lástima, pero tenemos que reconocer que ahora mismo no somos un equipo de los mejores», dijo el internacional Deniz Undav, fiel a su estilo directo, en Sky. «Nos falta mucho de lo que nos distinguió en los últimos dos o tres años».

Preguntado por cuáles eran esas cosas, el capitán del Stuttgart respondió: «En los últimos años sacábamos adelante partidos como este y aprovechábamos las ocasiones. Este año nos está costando», explicó Undav sobre el encuentro en Hamburgo. «Sobre todo, bajamos el nivel en la segunda parte. Tenemos que trabajar de verdad en ello para volver a subir. Si no, será una temporada muy, muy dura».

Siete disparos, ningún gol: Undav no tuvo suerte ante el HSV

El VfB no tenía por qué haber perdido ante un HSV mermado por las bajas. Undav, que todavía espera su primer gol en la Bundesliga esta temporada, realizó siete disparos y acumuló él solo un xG de 0,61.

«Queríamos ganar, tuvimos muchas ocasiones, aunque no fueron clarísimas. Al final deberíamos haber empatado; entonces nadie podría decir nada», resumió Undav. «Al final fue un intercambio de golpes que no podemos permitir. Pero no sirve de nada lamentarse: ahora tenemos que mirar hacia delante».

El HSV se llevó ese intercambio de golpes gracias a un golazo tardío de Miro Muheim, que marcó con un vistoso disparo desde lejos y dio al conjunto hanseático su tercera victoria consecutiva tras un inicio de pesadilla, con tres derrotas y un balance de 0:12 goles.

¿Qué hizo mal el VfB Stuttgart en el gol encajado?

Al igual que el capitán Undav y el director deportivo Fabian Wohlgemuth, el entrenador del VfB, Sebastian Hoeneß, consideró la derrota «muy amarga, porque buena parte de nuestro plan funcionó, si miro la primera mitad. No permitimos grandes ocasiones del HSV. Después tuvimos suficientes oportunidades para adelantarnos. Pero esta vez la eficacia de cara a portería fue un factor decisivo».

En el gol encajado, sin embargo, su equipo «tiene que hacer autocrítica», señaló el técnico de 44 años, «porque no cortamos el contraataque que desemboca en el 0-1».

Hoeneß no quiso entrar todavía en detalles sobre el próximo partido ni sobre el siguiente rival. Solo adelantó que será «una experiencia magnífica» y que su equipo «estará preparado».

No sorprende que el VfB espere con ganas el próximo partido. Será en la Champions League y recibirá al Atlético de Madrid en el Ländle. Al Stuttgart se le da bien la máxima competición europea este otoño; en la liga, en cambio, no se puede negar que atraviesa una crisis.



