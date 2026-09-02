El Real Madrid reunió este miércoles a todas sus estrellas en la Ciudad Deportiva de Valdebebas durante más de 12 horas seguidas.

El diario "Marca" señaló: "Decenas de cámaras. Sets de grabación repartidos por toda la ciudad deportiva, jugadores que van y vienen de los lugares de rodaje, y José Mourinho que aparece de repente para comprobar el estado de sus jugadores".

Y añadió: "Por un día, Valdebebas dejó de parecer una ciudad deportiva para convertirse en un enorme set de rodaje cinematográfico".

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El club aprovechó una de las pocas semanas que ofrecen un respiro en el calendario, ya que solo juega el viernes ante el Real Betis, para llevar a cabo una operación de dimensiones descomunales: reunir prácticamente a todas las marcas vinculadas al equipo el mismo día y cumplir de una sola vez con buena parte de los compromisos publicitarios de la temporada.

La lista de patrocinadores no terminaba. Y cada uno de ellos tenía una cita en Valdebebas desde primera hora de la mañana. Incluso algunos equipos de producción comenzaron a preparar sus plataformas antes de las nueve, conscientes de que les esperaba un día muy intenso.

Aun así, el plan no alteró la rutina del primer equipo. Mourinho decidió el día anterior aplazar el entrenamiento a las cinco de la tarde, lo que dejó a los jugadores toda la mañana y buena parte de la tarde para alternar entre los distintos ejercicios. La logística se planificó con una precisión extrema. Según sus horarios individuales, cada jugador apareció ante las cámaras en momentos diferentes: después del gimnasio, o tras visitar al fisioterapeuta, o durante los ejercicios de recuperación, o antes de incorporarse al grupo. Y nadie se libró de ello.

Todos los jugadores participaron en una sesión de rodaje de enormes dimensiones que paralizó la actividad habitual en Valdebebas. Pero el ambiente, lejos de la seriedad, fue muy relajado.

Reinaron el buen humor y las risas, hasta el punto de que algunos jugadores irrumpieron en los sets de grabación de otras marcas para gastar bromas a sus compañeros.

Aun así, Mourinho quiso vigilar la situación de cerca. El técnico portugués visitó los distintos lugares de rodaje en dos ocasiones para comprobar el estado de sus jugadores.

Un pequeño problema con Bellingham

La jornada también fue testigo de un pequeño incidente relacionado con los acuerdos de patrocinio individuales. Jude Bellingham, una de las principales estrellas del equipo, protagonizó una leve discrepancia sobre la compatibilidad de sus compromisos con las otras marcas participantes.

La situación se resolvió rápidamente y sin ninguna otra consecuencia, ya que el jugador inglés terminó por cumplir con su compromiso.

La magnitud de la operación se entiende mejor mirando el reloj. Las primeras cámaras comenzaron a grabar a primera hora de la mañana, y las últimas se detuvieron al caer la noche sobre Valdebebas. El último jugador terminó sus compromisos pasadas las ocho de la tarde. Después de más de doce horas desde el inicio del rodaje, concluyó este enorme evento.

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Un día en el que el Real Madrid aprovechó el parón de las competiciones para hacer algo poco habitual: reunir a sus estrellas, congregar a sus patrocinadores y convertir su ciudad deportiva en el mayor set de rodaje cinematográfico de Madrid durante unas horas.