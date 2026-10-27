Hay nombres que rara vez aparecen en las portadas de las revistas, pero que forman parte indisoluble de la historia de los grandes deportistas, y Alejandro Elorriaga Claraco es uno de ellos. Se trata de un médico deportivo nacido en Madrid, que vivió en Canadá durante décadas y que se convirtió en una figura clave en la vida de Harry Kane, hasta el punto de que el delantero inglés quiso recordarle en el momento más importante de su carrera: la recepción del Balón de Oro.

La relación entre ambos comenzó en marzo de 2020, cuando Kane atravesaba un periodo difícil tras sufrir una rotura completa del tendón del isquiotibial del muslo izquierdo durante un partido el 1 de enero de aquel año, según informó el diario "Marca".

La lesión requirió cirugía y obligó al delantero inglés a dejar de jugar cuando todavía estaba en el Tottenham. En ese contexto, entró en escena Elorriaga, un profesional que pasó la mayor parte de su carrera lejos de los focos del fútbol europeo.

Desde entonces, el médico residente en Madrid acompañó al internacional inglés en sus preparaciones y en su recuperación, mediante un entrenamiento individualizado destinado a mejorar su condición física y a ayudarle a soportar las exigencias de la competición al más alto nivel.

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Esta relación se prolongó durante más de seis años y medio, y el propio jugador lo reconoció públicamente. Kane declaró en una entrevista con el diario "Marca" el pasado mes de septiembre: "Alejandro ha jugado un papel sumamente importante en mi éxito".

El delantero inglés fue aún más claro al explicar la importancia de esta colaboración, cuando afirmó: "Trabajamos mucho entre bastidores".

Kane considera al médico español una de las principales razones que le han permitido mantener su nivel, disputar esta cantidad de partidos y seguir progresando con el paso de los años. Esta declaración adquiere una importancia especial para un jugador que ha logrado sus mejores números goleadores durante su etapa en el Bayern Múnich.

¿Quién es Alejandro Elorriaga?

Pero ¿quién es el hombre al que Kane quiso dar las gracias ante el mundo del fútbol? Elorriaga, según el diario español, dirige el programa de acupuntura médica contemporánea en la Universidad McMaster, en Canadá, desde 1998, donde ejerce además como profesor clínico en el departamento de Anestesia. Su trayectoria profesional está ligada al tratamiento del dolor y a la recuperación funcional, con un enfoque especial en las necesidades de los deportistas profesionales.

Es conocido por su discreción, pues prefiere el trabajo diario a la exposición mediática, y su nombre ha destacado gracias a su relación con Kane y a la importancia que el propio jugador concede a su preparación física en un entorno futbolístico cada vez más competitivo, donde los calendarios no dejan margen para el descanso. Cualquier ausencia puede trastocar los planes del equipo, por lo que la continuidad se ha convertido en una cualidad enormemente valiosa.

Los números de Kane ayudan a entender hasta qué punto es célebre este médico, ya que el jugador inglés terminó la temporada 2025-2026 con un balance de 73 goles en 65 partidos con el Bayern Múnich y la selección inglesa, la mejor temporada de su carrera.

Detrás de este rendimiento sobresaliente se encuentran el talento, el trabajo duro, los compañeros de equipo y un entorno que le permite brillar, y el propio jugador señala la existencia de otros profesionales, como Alejandro Elorriaga, cuyo papel no siempre se hace visible cuando el delantero celebra un gol.



