Es un secreto a voces que Noah Atubolu se había imaginado su día a día actual de una manera completamente distinta. Mientras sus compañeros se preparaban recientemente para la próxima temporada con el pintoresco telón de fondo de los Alpes, él se quedó completamente solo en la ciudad deportiva de su todavía club, el SC Friburgo. De su objetivo de recalar en un gran equipo europeo, preferiblemente en Inglaterra, sigue estando a años luz incluso meses después de haber expresado su deseo de salir, a un año de que termine su contrato.

Hasta hoy, el jugador de 24 años no ha encontrado un nuevo club que esté a la altura de sus aspiraciones. No se vislumbra una solución a corto plazo. El talentoso guardameta, considerado una apuesta de futuro para la DFB, ha calculado muy mal sus movimientos. «Quizá todos hemos subestimado un poco lo tarde que entra el ritmo en este mercado tan particular de los porteros», resumió recientemente el director deportivo del SC, Klemens Hartenbach, en declaraciones a kicker.

No solo la búsqueda de club de Atubolu se está complicando. También lo demuestran otros ejemplos destacados: el cierre de la cesión de Marc-Andre ter Stegen al Ajax de Ámsterdam se prolongó durante semanas hasta su anuncio el martes; Stefan Ortega, que hasta entonces no tenía club, completó un cambio a primera vista inusual al Olympiacos de El Pireo; y tampoco Alexander Nübel encontró acomodo en una de las grandes ligas y firmó de forma algo sorprendente por el Besiktas de Estambul.

La suposición, sin duda justificada, de que el mercado de los porteros está simplemente saturado se quedaría corta. Son varios los factores que desempeñan un papel decisivo para que guardametas de gran proyección tengan que conformarse con destinos aparentemente menores a nivel de clubes o incluso puedan quedarse completamente por el camino.

Mercado de porteros atascado: el principal problema está en Inglaterra

La principal razón de la falta de movimiento está, ante todo, en Inglaterra. Más concretamente, en la Premier League, como también apuntó recientemente Markus Krösche en kicker. «Se nota que todos los clubes primero tienen que vender. El mercado comprador en Inglaterra es el que empieza de verdad ahora. Son ellos los que meten el dinero en el mercado; todos los demás países ya no meten realmente mucho dinero en el mercado. El Bayern ha invertido ahora, pero ese es nuestro referente de la industria, con otras condiciones marco. Todos los demás clubes esperan ventas porque necesitan ingresos. Nosotros ya hemos ingresado más de 80 millones de euros, y eso también fue de ayuda para nuestros fichajes en el apartado de incorporaciones», dijo el director deportivo del Eintracht Fráncfort.

Krösche no se refería en absoluto solo al mercado de porteros, sino al global. Al margen de los clubes absolutamente top, todas las demás ligas dependen en cierto modo del dinero que llega desde las islas. Los numerosos clubes de nivel medio y bajo de España, Francia o Italia, más allá de gigantes como Barça, Real, Inter o PSG, ni siquiera están en condiciones de fichar a un portero o a un jugador de campo que desate un efecto dominó capaz de alterar el mercado.

Interesante: según la información de SPOX, un portero suplente en la Premier League gana incluso más dinero que un número uno en las otras grandes ligas. Solo cuando despierta el mercado inglés fluye la mayor parte del dinero como una especie de cascada hacia las demás ligas y se reparte entre los distintos mercados. Hasta las ligas de categorías inferiores. En Inglaterra, sin embargo, tradicionalmente se reacciona muy tarde, algo que también se refleja en una ventana de fichajes hasta ahora más bien silenciosa. Por eso, el fenómeno conocido en el fútbol como el vacío veraniego también puede aplicarse perfectamente al mercado de traspasos.

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Desequilibrio absurdo: el suplente del ManCity cambia de club por más de 40 millones de euros

Otra prueba del desequilibrio es el inminente traspaso de James Trafford. Según informaciones coincidentes de varios medios, más de 40 millones de euros pasarán del Leeds United al Manchester City por el primer suplente de GIanluigi Donnarumma, que desde su regreso en el verano de 2025, pese a su condición de número dos, defendió en 17 ocasiones la portería del club de su juventud. Aun así, sus minutos no justifican la absurda cifra de 31,2 millones de euros que los skyblues habían pagado al Burnley FC por el entonces jugador de 22 años mediante una cláusula de rescisión; y aun así, el ManCity sacará un jugoso beneficio de traspaso de este breve interludio.

Como sustituto debería llegar Rulli, del Olympique de Marsella, que a sus 34 años volverá a sacar rédito económico al tramo final de su carrera. Pero con la cantidad relativamente modesta de millones procedente de Mánchester, y dada la falta de músculo financiero en Francia, el club tradicional no puede permitirse un nuevo número uno de la categoría de Atubolu, que debería dejarle al Friburgo alrededor de 20 millones de euros. En su lugar, mirará uno o dos escalones más abajo.

Lo que aplica a Rulli también se ajusta en cierta medida a Nübel. También en el caso del mundialista, cedido recientemente durante tres años al VfB Stuttgart, el aspecto financiero jugó un papel predominante en su cambio, bastante sorprendente y al mismo tiempo observado de forma crítica, desde las grandes ligas al Besiktas de Estambul. En el destino que deseaba, Inglaterra, no tenía mercado. En cambio, otros clubes fuera de las islas no podían asumir ni de lejos el paquete global de traspaso y salario elevado.

Para compensar la diferencia en la nómina, al parecer incluso insistió en un pago compensatorio del FCB. La fuente de ingresos del gran club turco, que ha flojeado en el pasado reciente, procede entretanto de un proyecto de construcción inmobiliaria que debería generar hasta 400 millones de euros de facturación. Según la información de SPOX, el cambio a la metrópoli turca fue finalmente una decisión de consenso basada en una cuenta saneada y un puesto de titular asegurado en un posible participante europeo. Algo parecido a lo de Ortega.

Se cerró el grifo del dinero: Arabia Saudí ya no es una alternativa a Inglaterra

Así que, para quien dispone de menos dinero, solo queda una opción: ¡tomar la iniciativa rápido! En Alemania, ese patrón se observa con claridad desde hace años. Incluso el Bayern, descolgado económicamente del resto, cerró pronto su actividad en el mercado de incorporaciones con los fichajes de Nathaniel Brown e Ismael Saibari, y ya no cambiará nada salvo que, contra todo pronóstico, acabe marchándose una de sus grandes estrellas.

Otro factor que retrasó aún más la actividad en el mercado fue el Mundial. El foco estaba puesto en América, porque tanto jugadores como agentes se fueron primero de vacaciones y solo ahora están regresando poco a poco a la actividad diaria. Además, el mercado saudí ha cambiado de forma perceptible. Los jeques adinerados parecen haber cerrado el grifo del dinero, por lo que se ha caído un mercado alternativo a Inglaterra. Lo refuerzan los rumores actuales en torno al club de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, según los cuales los fondos estatales de inversión del país desértico (PIF), debido a la elevada montaña de deuda, han impuesto una prohibición de fichar al club. Las deudas ascenderían a algo más de 187 millones de euros.

La experiencia dice que no será hasta mediados de agosto cuando vuelva a haber movimiento de verdad en el mercado, cuando los jugadores puedan mostrarse y convencer en sus ligas. A los clubes vendedores les queda así menos tiempo para encontrar un sustituto, lo que a su vez hace subir los precios. Un escenario repetido en los últimos años que, naturalmente, vuelve a jugar a favor de los clubes ingleses que esperan.

Por eso tampoco sorprendió que el SC Friburgo se asegurara pronto un sustituto para Atubolu con Mio Backhaus (doce millones de euros procedente del Werder Bremen), aunque este todavía no se haya marchado. De lo contrario, el conjunto de Brisgovia corría el riesgo de quedarse sin relevo si se producía una salida poco antes del cierre del mercado, el 1 de septiembre. Sobre todo porque, con los previsiblemente elevados ingresos de una venta de Atubolu, también habrían aumentado con seguridad las exigencias económicas frente al SCF.

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Tampoco es un desconocido para el Bayern: el agente de Noah Atubolu calculó mal

Más sorprendente aún resulta la situación en la que Atubolu se ha metido, o en la que le han metido. La sospecha de que él y, sobre todo, sus agentes han calculado completamente mal y han subestimado el mercado es evidente. Que el mercado de porteros es, en general, algo más complicado por la menor cantidad de puestos disponibles en cada equipo debía de estar claro para cualquiera. Pero un error de valoración de tal calibre sobre la problemática expuesta resulta difícil de explicar.

Además, la agencia de Atubolu no es precisamente una desconocida. Desde enero de 2026, pocos meses antes de que se conociera su deseo de salir, está representado por Epic Sports, con el agente estrella Ali Barat, que tampoco es un desconocido para el Bayern. El verano del año pasado, el iraní cerró la costosa cesión de Nicolas Jackson con el Chelsea FC y después se celebró principalmente a sí mismo por ello en un comunicado más que estrambótico con el titular «Ali Barat ha redefinido el juego». El escrito apareció apenas 13 minutos después del anuncio oficial del traspaso, incluidos datos que normalmente nunca se hacen públicos con tanto detalle en el sector.

Bajo el paraguas de Barat hay ya un conglomerado de jugadores de rango y nombre, lo que hace aún más llamativo el error de apreciación en el caso de Atubolu. También lo es el hecho de que a finales de 2025 el diario deportivo italiano Tuttosport le concediera incluso un premio al mejor agente del año. Por segunda vez después de 2023, lo que le situó al nivel de Jorge Mendes (Gestifute), también doble galardonado y durante años asesor de CR7.

Sin embargo, hasta ahora no ha podido cumplirle a su cliente el sueño de las islas, siendo este «gran fan desde pequeño» de la Premier League. Según Hartenbach, Atubolu se encuentra ya en una fase de transición y está manteniendo «conversaciones personales con clubes». Pero el esperado efecto dominó sigue sin llegar y quizá tampoco se produzca en su posición neurálgica. A eso se suma que, pese a todo, mantiene ciertas exigencias respecto a su nuevo empleador. Según las informaciones, Hull City y Coventry City se le quedaban al menos una talla por debajo. Atubolu habría rechazado a ambos recién ascendidos.

En cualquier caso, la búsqueda de la mejor solución posible ya no puede prolongarse mucho más. De lo contrario, a Atubolu le amenaza un año perdido en la grada del Friburgo. Y sin ninguna opción de recomendarse ante el nuevo seleccionador Jürgen Klopp para el puesto vacante de número uno en la portería de Alemania. Hasta entonces, su relación con el destino soñado sigue siendo complicada, y precisamente se debe a la propia Premier League.



