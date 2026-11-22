Compartir Sigue a GOAL en Google

La frustrante incapacidad del Arsenal para ganar en el Emirates Stadium en la Women's Super League continuó el domingo, cuando el West Ham le obligó a conformarse con un gris empate sin goles. El resultado deja al equipo del norte de Londres en sexta posición, muy lejos de los puestos de clasificación para la Champions League.

Anuncios

Continúan los problemas en casa para Slegers

El ambiente en el Emirates Stadium se volvió hostil al término del partido del domingo, cuando la afición del Arsenal expresó su descontento tras el empate 0-0 ante el West Ham. Es el sexto empate consecutivo del Arsenal en casa en la liga, un dato que pone de relieve la creciente distancia entre las expectativas del equipo y su rendimiento actual a las órdenes de Renee Slegers.

El resultado llega después de una dura derrota ante el OL Lyonnes en competición europea y aumenta la presión sobre el cuerpo técnico. Pese a contar con una plantilla repleta de estrellas, el Arsenal no logró superar la sólida defensa del West Ham.

Tras el partido, Slegers, frustrada, no se anduvo con rodeos al valorar la actuación de su equipo. «No es suficiente», declaró a BBC Sport. «Por supuesto, es el noveno partido de este tramo. Ha sido un tramo largo para nosotras, con poco tiempo entre partidos, pero eso no es excusa. Lo hemos dicho como grupo: no salimos con suficiente energía. El partido se desarrolla igual que los anteriores en el Emirates».

El hito de Williamson queda eclipsado

Debería haber sido una tarde de celebración para Leah Williamson, que capitaneó al equipo en su partido número 300 con el club. Sin embargo, la ocasión quedó empañada por una actuación deslucida del Arsenal, al que le costó encontrar el ritmo desde el principio en un empate sin goles en el que Lisa Baum también tuvo que abandonar el campo por problemas respiratorios. Aunque el empate amplió a 25 partidos la racha del Arsenal sin perder en casa en la liga, Slegers tendrá ahora todo el parón internacional para darle vueltas a otro resultado frustrante.

Anuncios Anuncios

El West Ham estuvo cerca de adelantarse pronto, pero un cabezazo de Viviane Asseyi fue despejado sobre la línea de gol. El intento del Arsenal de ganar impulso se vio después aún más alterado por un preocupante incidente médico relacionado con Baum. La jugadora cayó al suelo lejos del balón con dificultades para respirar y necesitó una prolongada atención sobre el terreno de juego. El partido estuvo detenido varios minutos mientras el personal médico la atendía, antes de que finalmente fuese retirada en camilla, lo que añadió una nota sombría a una primera parte difícil.

Related Topics

Próximos partidos EVE WSL Serie Primavera 14:00 ARS

La falta de acierto condena al Arsenal

Slegers intentó dar un impulso a su equipo en el descanso con la entrada de Kyra Cooney-Cross por Georgia Stanway, pero el gol siguió sin llegar. Frida Maanum estuvo cerca de marcar, aunque su remate acabó en el lateral de la red, mientras que un peligroso disparo de Caitlin Foord se marchó fuera por poco.

El poste también impidió marcar al equipo local cuando Cooney-Cross se topó con él durante un frenético tramo de la segunda parte. Incluso cuando la portera del West Ham Constance Picaud no logró blocar un potente disparo de Foord, ninguna atacante del Arsenal estuvo lo bastante atenta para aprovechar el rechace.

Anuncios

Al Arsenal le esperan pruebas difíciles tras su decepcionante racha en casa

El pitido final desató una sonora pitada desde la grada, mientras el Arsenal prolongaba esta temporada su racha sin victorias en su estadio principal. El equipo suma ahora 15 puntos y ocupa la sexta posición, a ocho puntos del tercer puesto. Buscará recuperarse el 11 de diciembre, cuando visite al Everton, antes de viajar a Italia para enfrentarse al Inter en la Champions League.