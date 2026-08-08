La elección del dorsal número 39 por parte de Bruno Guimaraes en el Arsenal no fue una decisión aleatoria ni una simple preferencia personal, sino que está ligada a una conmovedora historia humana que se remonta a los primeros años de su carrera, y que encierra en sus detalles mucho de lucha, ambición y lealtad hacia su familia.

El centrocampista brasileño completó su traspaso al Arsenal este verano, procedente del Newcastle United, en una operación valorada en 75 millones de libras esterlinas, para comenzar un nuevo capítulo en su carrera tras unos años en los que dejó una huella evidente con las Urracas.

Guimaraes fue una de las grandes figuras del Newcastle desde su incorporación al equipo, procedente del Olympique de Lyon francés en 2022, y rápidamente se convirtió en uno de los elementos esenciales del once del equipo, además de en uno de los jugadores más queridos por la afición del club.

Durante su etapa en Tyneside, el centrocampista brasileño disputó 195 partidos con la camiseta del Newcastle, y logró contribuir a llevar al equipo a la conquista de la Copa de la Liga inglesa, la Carabao Cup, en 2025, con la que el club conquistó su primer título en 70 años.

Y ahora, Guimaraes, de 28 años, comienza un nuevo reto con el Arsenal, con un objetivo claro ante sus ojos: pelear por los títulos y ayudar a los Gunners a retener el título de la Premier League por dos temporadas consecutivas.

Pero más allá de su valor deportivo, hay otro asunto que llamará la atención de la afición del Arsenal al ver a la estrella brasileña con la camiseta de su nuevo equipo: su elección de vestir el número 39.

¿Por qué eligió Guimaraes el número 39?

El número 39 está ligado a una historia muy especial en la vida de Bruno Guimaraes, pues lo acompañó desde sus inicios en el fútbol, cuando era un joven jugador cedido al Atlético Paranaense brasileño.

Y desde aquel momento, el número se convirtió en parte de su identidad futbolística, y siguió luciéndolo hasta convertirse en uno de los centrocampistas más destacados de Brasil y Europa.

En febrero de 2023, Guimaraes habló del motivo de su apego a este número, aclarando que no lo veía como un simple número a la espalda de la camiseta, sino que lo consideraba un símbolo de su carrera, su vida y su familia.

Guimaraes declaró, en unas palabras recogidas por el diario británico "The Sun" : "Este número cuenta una historia más hermosa que las palabras; es el número 39. Sé que la gente lo ve como un número extraño para un futbolista, pero para mí es un número especial. Es más que eso: es un número mágico".

Y añadió: "El número 39 me lo dio todo en la vida; fue el que me llevó al Newcastle, el que me proporcionó comida y ropa, y el que cubrió el coste de los viajes en autobús que duraban tres horas, en busca de cumplir mi sueño".

El número del coche de su padre esconde el secreto de la historia

Detrás del número 39 hay una historia familiar que revela una faceta distinta de la vida de la estrella brasileña, pues la elección de este número se remonta a su padre, que trabajaba como taxista en Río de Janeiro.

El taxi en el que trabajaba el padre de Guimaraes llevaba el número 39, y por ello este número quedó asociado en la mente del jugador a su padre y a los años que vivió la familia durante el viaje en busca de una vida mejor y de cumplir su sueño en el fútbol.

Guimaraes dijo al respecto: "El número 39 era el número del taxi en el que trabajaba mi padre en Río de Janeiro".

Y así, el número que puede parecer extraño para muchos aficionados al fútbol se convirtió en un símbolo personal para Guimaraes, que resume años de sacrificio, trabajo y afán por alcanzar el sueño de llegar a la cima.

Y tras años vistiendo el número 39 en distintas etapas de su carrera, Guimaraes sigue llevando el mismo número en el Arsenal, para que la camiseta permanezca ligada a una historia que comenzó en las calles de Río de Janeiro y terminó con uno de los centrocampistas más destacados del fútbol europeo.

Y de este modo, el número 39 que aparecerá a la espalda de la camiseta de Guimaraes en el Arsenal no representa una simple elección poco habitual, sino que encierra para el jugador brasileño el recuerdo de su padre, el inicio de su trayectoria y las circunstancias que lo ayudaron a alcanzar el lugar que ocupa hoy.