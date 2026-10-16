El enfrentamiento entre LaLiga y el Real Madrid no cesa, y en concreto entre Javier Tebas y Florentino Pérez, en medio de un conflicto permanente entre ambas partes que alcanzó un nuevo capítulo el pasado viernes, después de que el presidente de LaLiga comparara el método de trabajo del canal de televisión del Real Madrid con los mecanismos de la propaganda nazi, lo que llevó al club a exigir su dimisión inmediata, antes de que Tebas lanzara un contraataque acusando a sus rivales de intentar intimidarlo.

Tebas afirmó que su cargo exige independencia, no pasividad ante lo que describió como una injusticia, ni silencio frente a los ataques reiterados y humillantes que lanza el canal de televisión del Real Madrid.

En contrapartida, el club consideró que las declaraciones del presidente de LaLiga son ofensivas y graves, y que afectan a su reputación, a la de su directiva y a la de su canal.

El canal de televisión del Real Madrid, "RMTV", se ha convertido en uno de los principales escenarios del conflicto, después de que el club lo utilizara para denunciar lo que considera ataques continuos en su contra, entre ellos el caso Negreira, las decisiones arbitrales y las posturas de LaLiga, incluidos los horarios de los partidos.

Mientras el Real Madrid considera su canal un medio para defenderse, otros clubes e instituciones estiman que se ha convertido en una herramienta de ataque y de influencia sobre los árbitros.

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Las críticas no comenzaron con la última escalada, ya que el canal ha sido objeto de polémica durante años, y el Atlético de Madrid fue uno de los primeros clubes en atacar su estilo, acusándolo de perjudicar la competición y de crear un ambiente de presión sobre los árbitros.

Tebas también cuestionó hasta qué punto las prácticas del canal se ajustan a las normas del juego limpio, preguntándose si debería concedérsele una licencia nacional, y señalando que los reportajes previos a los partidos, con sus frases e imágenes en blanco y negro, plantean dudas sobre la naturaleza del papel que desempeña.

Pese a ello, aclaró que no puede afirmar con certeza que esas prácticas hayan influido realmente en la competición, ni determinar las intenciones del Real Madrid detrás de la difusión de ese material.

La crisis se intensificó en 2024, cuando comenzaron los movimientos para hacer frente a lo que clubes e instituciones consideraban excesos del canal, entre peticiones de revisión de su licencia y denuncias oficiales contra su contenido.

El Sevilla fue uno de los clubes más destacados que recurrió al Comité de Competición, al considerar que esas prácticas dañan al fútbol español, ponen en duda la integridad de la competición y el honor de los árbitros, y buscan influir en determinados colegiados antes de dirigir los partidos.

La denuncia del Sevilla llevó a la apertura de una investigación, pero no derivó en sanciones, por lo que el canal del Real Madrid superó su primera prueba legal sin medidas disciplinarias en su contra.

LaLiga continuó sus acciones a través de los tribunales ordinarios, fuera del ámbito deportivo.

Y aunque el caso fue rechazado inicialmente apelando a la libertad de expresión, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid lo reabrió en 2025, según anunció Tebas posteriormente, sin que desde entonces se hayan conocido nuevos avances al respecto.

El enfado se extendió a otros clubes y a los árbitros, y se manifestó con claridad durante la primera gran cumbre celebrada por Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, con los clubes de Primera y Segunda División y los representantes del arbitraje.

Durante la reunión, José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil Marín, del Atlético de Madrid, destacaron entre las voces que más reclamaron rendición de cuentas al canal y poner fin a sus prácticas.

Tebas se sumó públicamente a quienes exigían sancionar al Real Madrid por los vídeos del canal, pero esas iniciativas no lograron imponer castigos al club.

La virulencia del conflicto no disminuyó ni siquiera después del cambio en la dirección del Comité Técnico de Árbitros; al contrario, el enfrentamiento alcanzó su punto culminante el pasado mes de mayo, cuando Florentino Pérez elevó sus críticas al arbitraje, alegando que el Real Madrid ha sido víctima de injusticias durante años y señalando que el club ha perdido títulos y puntos por lo que describió como una corrupción sistemática en el sistema arbitral.

Pérez dijo que el equipo ha sido privado de títulos en LaLiga, y añadió que los propios árbitros siguen cometiendo los mismos errores, alegando que su equipo perdió entre 16 y 18 puntos a lo largo de la temporada.

Sus declaraciones provocaron la reacción de los organismos que representan a los árbitros, que presentaron denuncias contra el Real Madrid, su presidente y su canal de televisión ante la Comisión Antiviolencia y el Comité de Competición.

Pero la Comisión Antiviolencia no abrió investigación, mientras el diario "As" informó de que el Comité de Competición se dirige a archivar el expediente.

El periódico citó fuentes del interior de la federación según las cuales sancionar al club por declaraciones emitidas por su canal de televisión sigue siendo algo extremadamente difícil con las normas actuales, y que adoptar medidas de ese tipo podría requerir una modificación de los reglamentos.

Esas dificultades se sustentan, según las mismas fuentes, en la protección que brinda la libertad de expresión, lo que hace que cualquier acción contra el canal corra el riesgo de fracasar mientras no existan bases legales claras que permitan imponer sanciones.

En el último capítulo de la crisis, Tebas generó una amplia polémica la mañana del viernes, cuando comparó el método de trabajo del canal del Real Madrid con los mecanismos de propaganda empleados por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi, aludiendo a lo que describió como la repetición sistemática, la construcción de una imagen del enemigo y el sometimiento de los hechos a un relato determinado.

Tebas aclaró que su comparación se refiere a los métodos de propaganda, no a la ideología nazi ni a la afición del Real Madrid, en un intento de separar su crítica al funcionamiento del canal del club y de sus seguidores.

Pero el Real Madrid rechazó esa aclaración y calificó sus declaraciones de inaceptables y extremadamente graves, al considerar que la comparación con la propaganda nazi busca dañar la reputación del club, de su directiva y de su canal de televisión.

Así, el canal del Real Madrid volvió al centro del conflicto entre Tebas y Pérez, después de que las críticas mutuas pasaran de una disputa sobre el arbitraje y la gestión de la competición a un enfrentamiento abierto sobre los límites de la libertad de expresión, la responsabilidad de las instituciones deportivas y la posibilidad de