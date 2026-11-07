El Al-Ittihad no fue el único que sufrió con claridad al inicio de la presente temporada de la Liga Roshn saudí, ya que su afición también lo acompañó en ese padecimiento.

El Al-Ittihad comenzó bien la temporada en la Liga Roshn, antes de sufrir algunos tropiezos en el último periodo, el más destacado el empate ante el Abha, previo a la derrota frente al Al-Ain emiratí por 1-4 en la Liga de Campeones de Asia Élite.

Según el programa "Dawrina Gheir", la afición del Al-Ittihad también protagonizó su peor arranque en la Liga Roshn en los últimos 5 años, tras disputarse los primeros 5 partidos que el equipo jugó en su estadio.

A los partidos de los "Tigres" en casa en la presente temporada solo asistieron 103.215 aficionados, la cifra más baja desde la temporada 2021-2022.

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La peor cifra desde entonces se había registrado en la temporada 2023-2024, cuando asistieron 128.288 aficionados, y después en la temporada 2022-2023, cuando asistieron 147.209 aficionados.

La mejor cifra, en cambio, se dio la temporada pasada, cuando asistieron 199.657 aficionados, seguida de la temporada anterior a esa, que registró la presencia de 193.372 aficionados.

Cabe recordar que el Al-Ittihad ocupa el cuarto puesto en la tabla de clasificación de la liga saudí, tras disputarse 12 jornadas, a 6 puntos del Al-Hilal, líder de la competición, y ambos tienen aún un partido aplazado.