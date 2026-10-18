El árbitro, Ricardo de Burgos Bengoetxea, dejó constancia en su acta de que el centrocampista uruguayo Facundo Bernal propinó dos cabezazos al extremo del Barcelona, Lamine Yamal, durante el partido entre ambos equipos en el estadio de La Cartuja, después de que Abde Ezzalzouli marcara el segundo gol del Betis.

El Barcelona siguió con sus sólidas actuaciones y logró su novena victoria en LaLiga tras ganar al Real Betis por (5-2) este sábado, manteniendo así su registro perfecto.

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Tras el gol del internacional marroquí Abde Ezzalzouli, el segundo del Betis, que puso el marcador en (3-2), Facundo Bernal perdió los nervios y agredió a Yamal, lo que le supuso una tarjeta roja directa.

El incidente comenzó cuando el portero del Betis, Álvaro Valles, intentó levantar a Fermín López de malas maneras, mientras el jugador del Barcelona se dolía en el césped después de una disputa por el balón.

Yamal intervino para defender a su compañero, pero Bernal lo agarró del cuello y le dio dos cabezazos en la cara, lo que llevó al árbitro a expulsarlo.

El acta del árbitro

En el acta del árbitro se puede leer: "En el minuto 54, fue expulsado el jugador número 6, Facundo Bernal Cruz, por el siguiente motivo: durante un enfrentamiento, el jugador agarró del cuello a un rival y le propinó dos cabezazos consecutivos en la cara, estando el balón fuera de juego".

El árbitro añadió que el jugador rival no necesitó asistencia médica y pudo continuar el partido. Según el artículo 103 del código disciplinario, la sanción por agresiones cometidas cuando el balón está fuera de juego puede llegar a una suspensión de 4 a 12 partidos, según informó el diario"Sport" catalán.

Después del partido, el jugador del Real Betis se disculpó con sus compañeros y con la afición del equipo: "Quiero pedir disculpas a mis compañeros y a la afición del Real Betis, porque hoy dejé al equipo con diez jugadores. No suelo reaccionar de esta manera y debería haberme controlado en esa jugada. Asumo la responsabilidad y no volverá a ocurrir".

Se espera que la sanción al centrocampista alcance al menos 4 partidos, mientras que más adelante se aclararán las posibilidades de que el entrenador chileno Manuel Pellegrini reciba una sanción disciplinaria por sus declaraciones sobre el gol anulado a Lo Celso en la primera parte y la expulsión de Bernal en la segunda.

Pellegrini declaró a los medios tras el encuentro: "Fueron decisiones incomprensibles, no las pude entender. Se anuló un gol por una mano que Cucho no cometió de forma intencionada, después de que el balón le golpeara en el brazo. También hubo un empujón y una provocación de Lamine Yamal (en la jugada de la expulsión de Bernal). Son decisiones que tuvieron una influencia muy grande".



