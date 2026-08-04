Un informe español reveló que Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, ha señalado el fichaje que considera más importante para su equipo durante el periodo de transferencias veraniego, asegurando que su prioridad no es la incorporación del centrocampista Rodri ni la del delantero Julián Álvarez.

Según el diario "El Nacional", el extremo del Barcelona cree que el lateral derecho español Pedro Porro, jugador del Tottenham, es la pieza que el equipo necesita más que cualquier otro fichaje, después de haber formado con él una asociación destacada durante su participación con la selección de España en el Mundial.

Detalló que Lamine Yamal quedó muy impresionado por la capacidad de Porro para leer sus movimientos dentro del campo, ya que sabe cuándo avanzar por la banda derecha, cuándo desplazarse hacia el interior o retroceder para ofrecer una opción segura en la construcción del ataque, algo que le dio más espacios y redujo la presión defensiva que recibía.

El diario añadió que el Barcelona no cuenta actualmente con un lateral de las mismas características, pues, a pesar de la solidez defensiva que aporta Jules Koundé, no le brinda al equipo la misma continuidad ofensiva, mientras que Eric García carece de la velocidad y la profundidad ofensiva que sí tiene Pedro Porro.

Señaló que el director técnico Hansi Flick también valora el impacto que Porro podría generar en el equipo, pero es consciente de la dificultad de cerrar el fichaje, sobre todo porque el Tottenham no desea vender al jugador y se espera que pida una elevada contraprestación económica para aceptar su salida.

"El Nacional" concluyó su informe asegurando que Lamine Yamal está convencido de que la incorporación de Pedro Porro le proporcionaría un socio ideal en la banda derecha y aliviaría la vigilancia defensiva que se ejerce sobre él, además de ofrecerle a Flick una opción ofensiva adicional, por lo que considera que el Barcelona debe dar prioridad a este fichaje antes de moverse para incorporar otros nombres en posiciones diferentes.

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