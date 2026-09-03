Una ausencia inesperada provocó que el neerlandés Tijjani Reijnders, centrocampista del Al-Qadsiah, quedara fuera de la convocatoria del equipo en el partido ante el Al-Diriyah en la Liga Roshn saudí.

El Al-Qadsiah visita al Al-Diriyah, dentro de poco, en el estadio Al-Awwal Park, en la quinta jornada de la Liga Roshn.

Cerca de una hora antes del inicio del encuentro, el club Al-Qadsiah anunció de forma sorpresiva la ausencia de Reijnders en el mismo, debido a circunstancias personales que no fueron reveladas.

El centrocampista neerlandés se incorporó al Al-Qadsiah durante el actual mercado de fichajes de verano, procedente del Manchester City, en una operación cuyo valor alcanzó los 61 millones de euros, según revelaron informes periodísticos.

Desde entonces, el jugador de 28 años ha disputado 3 partidos con el equipo del este, ante el Al-Ittihad, el Neom y el Al-Faisaly, y ha logrado marcar un único gol, sin dar ninguna asistencia hasta el momento.