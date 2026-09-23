Un informe periodístico aseguró este miércoles que el Real Madrid ha puesto sus ojos en el Bayern Múnich, con la esperanza de cerrar un fichaje destacado durante el próximo periodo.

Tras meses de rumores sobre el interés del club español en el extremo francés Michael Olise, la operación no se concretó, ya que el club bávaro se negó a negociar y declaró que su jugador no estaba en venta. Además, el Real Madrid negó oficialmente cualquier interés en el jugador en todo momento.

Sin embargo, según el diario "Bild", el Real Madrid muestra interés en otra estrella del Bayern Múnich, Lennart Karl, ya que el mediapunta de 18 años fue una de las principales promesas emergentes de Europa la temporada pasada.

La grave lesión de Jamal Musiala en el Mundial de Clubes le brindó la oportunidad de asumir un papel protagonista, y la aprovechó al máximo, disputando 40 partidos con el equipo de Vincent Kompany, marcando 9 goles y repartiendo 8 asistencias.

Su destacada actuación también le valió incorporarse a la selección alemana dirigida por el exseleccionador Julian Nagelsmann para participar en el Mundial, aunque el jugador bávaro sufrió una lesión muscular repentina durante una sesión de entrenamiento con la selección de su país, lo que le obligó a abandonar la concentración antes del inicio del Mundial.

La destacada actuación de Karl atrajo la atención de numerosos clubes, entre ellos el Real Madrid, que valora sus habilidades en el regate, su visión de juego y su olfato ofensivo.

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El Real Madrid es consciente de la dificultad de negociar con la directiva del club bávaro por cualquiera de sus estrellas, sobre todo porque el contrato de Lennart finaliza en 2029, y el Bayern Múnich ha convertido su renovación en una prioridad máxima.

Lennart deseó incorporarse al Real Madrid

El pasado enero, Lennart Karl realizó unas declaraciones en las que apuntó a su deseo de jugar en el Real Madrid en el futuro.

El jugador bávaro dijo: "El Bayern es un club muy grande. Jugar aquí es un sueño. Pero me gustaría algún día incorporarme al Real Madrid: es el club de mis sueños, y mantengamos esto en secreto entre nosotros".

El jugador bávaro se vio obligado, horas después, a disculparse y aclarar sus palabras. Max Eberl, director ejecutivo del Bayern Múnich, señaló: "Al día siguiente, vino hacia nosotros y dijo: creo que dije algo inapropiado que podría malinterpretarse".

Y prosiguió Max: "Para nosotros, el asunto está zanjado. No hubo ningún problema en absoluto. Rinde bien sobre el terreno de juego, se siente muy a gusto en el Bayern Múnich y es plenamente consciente de lo que tiene aquí. Eso es lo importante".