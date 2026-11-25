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El Paris Saint-Germain ha recibido un duro golpe: sus atacantes Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia se perderán lo que resta de temporada por sendas lesiones de rodilla idénticas. Pese al duro golpe para la profundidad de su plantilla, Luis Enrique mantiene la confianza en las opciones del club tanto en la Ligue 1 como en Europa.

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Dos lesiones de cruzado dejan al PSG sin dos atacantes clave

La victoria del sábado por 3-2 ante el Niza en la Ligue 1 le salió cara al campeón francés: Doue se rompió el ligamento cruzado anterior. El delantero se perderá el resto de la temporada después de sumar tres goles y dos asistencias en tres partidos de la Champions League esta campaña.

Su lesión es idéntica a la que sufrió su compañero de ataque Kvaratskhelia en la rodilla durante la victoria del mes pasado ante el Barcelona. Pese a perder a dos jugadores clave , Luis Enrique ha descartado acudir al mercado de fichajes de enero para reforzarse.

Luis Enrique descarta fichajes de urgencia y pide resiliencia

Antes del duelo europeo del miércoles, el técnico del PSG respaldó a su plantilla para sobreponerse a los contratiempos. «No necesitamos fichar jugadores en el mercado de invierno. No es nuestro estilo fichar a un jugador solo para seis meses», afirmó Luis Enrique. «Estamos contentos con nuestra plantilla.

«Por encima de todo, no tenemos miedo a nada. Confiamos en nuestras capacidades y en nuestra resiliencia. Nos entristece que haya jugadores lesionados, pero nuestra motivación es compartir más grandes momentos con ellos a medida que avancen las temporadas».

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En lugar de lamentarse por la mala suerte, insistió en que sus jugadores deben apoyarse en la mentalidad que ya han demostrado. Añadió: «¿Vamos a ponernos a llorar y a quejarnos? No, así no funciona un equipo.

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«Esto es fútbol de élite. Todos los equipos y todos los entrenadores lo saben. Las lesiones ocurren. Este equipo ha demostrado toda su resiliencia durante los últimos tres años. Siempre nos hemos levantado. Ahora afrontamos un reto y debemos mantener la motivación para seguir mejorando».

El vigente campeón de Europa afronta una gran prueba para su plantilla

Reemplazar con los jugadores de la plantilla la aportación de Kvaratskhelia y Doue supone un gran reto en el Parque de los Príncipes. Ambos fueron decisivos para que el PSG conquistara dos títulos consecutivos de la Champions League en las dos últimas temporadas. Entre los dos sumaron 23 goles y 17 asistencias en esas campañas victoriosas.

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Sin incorporaciones en enero, la plantilla actual tendrá que igualar esa producción para mantener sus aspiraciones en la Ligue 1 y en Europa.

El PSG se reencuentra con la Roma en busca de su quinta victoria europea consecutiva

El PSG vuelve a jugar el miércoles por la noche contra la Roma, equipo al que Luis Enrique dirigió durante la temporada 2011-12 . Líder de la fase de liga antes de la quinta jornada, el vigente campeón busca su quinta victoria en cinco partidos para afianzar su posición de cara a los octavos de final.

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«Mi etapa en la Roma fue muy especial para mí», dijo. «Guardo buenos recuerdos. Es una ciudad magnífica; viví allí experiencias maravillosas como entrenador y estoy en paz con todo lo que me ocurrió durante mi estancia.

«Está claro que estamos contentos de volver a jugar en la Champions League, sobre todo en casa. Este partido será muy diferente a todo lo que hemos vivido antes. Es un equipo que defiende de una manera singular, pero tenemos ganas de jugarlo».