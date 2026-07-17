«No es nuestro estilo»... El agente de Mohamed Salah suscita dudas sobre su futuro

Rami Abbas, agente de Mohamed Salah, ha desmentido que el jugador haya decidido su futuro y asegura que la decisión se tomará «muy pronto».

Salah se prepara para una nueva aventura tras nueve años de éxitos en Liverpool.

Abbas declaró este viernes en su cuenta de «X»: «Aún no sabemos dónde jugará Mohamed Salah la próxima temporada, pero es posible que lo sepamos muy pronto».

Y añadió: «No es nuestro estilo negociar con clubes donde Mohamed Salah no quiera jugar solo para generar polémica».

Sus palabras llegan tras rumores que lo vinculaban con el Beşiktaş.

La afición del Beşiktaş coreó el nombre de Salah durante la presentación de Leandro Trossard, procedente del Arsenal, celebrada ayer jueves.

Otros informes lo vinculan con clubes europeos, la Liga Profesional Saudí “Roshen” y la liga estadounidense.

Su futuro aún es una incógnita, pero todo indica que pronto se resolverá.

Salah había guiado a Egipto a unos históricos octavos de final en el Mundial 2026, antes de que los Faraones cayeran 2-3 ante Argentina en un encuentro muy polémico.