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Cesc Fabregas ha calificado de «nada normal» el meteórico ascenso del Como tras su ajustada victoria por 1-0 ante el AEK de Atenas en la Champions League. Un gol espectacular de Luis Milla marcó la diferencia en una noche lluviosa en el Stadio Sinigaglia y dejó al recién ascendido a la Serie A a las puertas de la fase eliminatoria.

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La magia de Milla decide un partido tenso

En unas condiciones poco propicias, el Como logró su cuarta victoria en la máxima competición europea y se acercó a los 24 primeros puestos. La noche comenzó con frustración cuando Lucas Da Cunha falló un penalti, y los locales tuvieron que apoyarse en el portero Robert Sanchez, que firmó una doble parada decisiva justo antes del descanso. Sin embargo, Milla acabó rompiendo el empate con una genialidad individual: un magnífico disparo que quitó las telarañas de la escuadra.

El resultado pone de relieve el extraordinario impulso del club, que ha ganado ocho de sus últimos nueve partidos entre todas las competiciones. Tras el pitido final, Fabregas reconoció la magnitud de lo conseguido por el Como en tan poco tiempo. «No es normal que el Como gane ocho de nueve partidos», afirmó el técnico español, según recoge Sky Sport Italia. «Sabemos que es un proyecto especial. Soy el primero en celebrarlo durante cinco minutos y luego pasamos al siguiente. Pero, si miramos tres años atrás, es verdad que hemos crecido rápido. Tenemos que disfrutarlo al menos un momento».

Fabregas reconoce los nervios en la Champions

Fabregas admitió que vivió con nervios los últimos compases desde la banda, mientras su equipo, mermado por varias bajas importantes, superaba un exigente encuentro de Champions League. Con pocas opciones disponibles, el español reflexionó con franqueza sobre su relativa falta de experiencia como entrenador y confesó a los periodistas tras el pitido final que mantener la calma en los minutos finales sigue siendo un gran reto para él.

«¿Estaba preocupado en los últimos veinte minutos? Siempre estoy preocupado», admitió. «Todavía soy muy joven, aún no tengo vuestra experiencia para estar tranquilo. La Champions League tiene un nivel altísimo y cualquier error puede penalizarte. Somos un equipo pequeño porque hoy teníamos ocho jugadores no disponibles, por lesión o por la lista de la Champions League».

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Grandes elogios para Milla, el autor del gol decisivo

Milla fue el héroe indiscutible de la noche, y Fabregas elogió la aportación del centrocampista tanto dentro como fuera del campo. Describió al español como una persona con mucha personalidad y un líder fundamental en el ambiente de «familia» que han construido en el club desde su llegada. El técnico explicó que la carrera de Milla lleva varios años en progresión y que aporta al equipo la estabilidad que necesita en el centro del campo.

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«Es un jugador muy bueno; lleva varios años rindiendo a un nivel altísimo. Su carrera ha ido en ascenso y ha alcanzado un punto de regularidad en su juego. Tiene mucha personalidad y grandes cualidades de liderazgo, y es un auténtico jugador de equipo: todo el mundo le quiere», señaló Fabregas.

Fabregas pide humildad pese al éxito

El excentrocampista del Arsenal y del Barcelona ha pedido a su equipo que mantenga los pies en el suelo, aunque está disfrutando de su histórica trayectoria en la Champions League. Reconoce la importancia de estas noches europeas, pero advirtió de que la plantilla no puede dejarse llevar si quiere mantener su nivel actual. En el fútbol, recordó, una sola derrota puede cambiar el relato de un día para otro.

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«Tenemos que entender lo que está pasando, con humildad y ganas de trabajar. Estamos haciendo algo diferente y especial. Desde fuera parece normal. Luego escribís que somos mejores que la Juve, pero es el club con más historia de Italia», afirmó.