No es ningún secreto que Noah Atubolu se había imaginado su día a día actual de una manera completamente distinta. Mientras sus compañeros se preparaban recientemente para la próxima temporada con el pintoresco telón de fondo de los Alpes, él se quedó completamente solo en la ciudad deportiva de su todavía club, el SC Friburgo. De su objetivo de recalar en un gran equipo europeo, preferiblemente en Inglaterra, sigue estando a años luz incluso meses después de haber expresado su deseo de salir, a un año de que expire su contrato.

Hasta hoy, el jugador de 24 años no ha encontrado un nuevo club que cumpla con sus exigencias. No se vislumbra una solución a corto plazo. El talentoso guardameta, considerado una esperanza de futuro para la DFB, ha calculado muy mal su jugada. "Quizá todos hayamos subestimado un poco lo tarde que llega el movimiento a este mercado tan particular de los porteros", resumió recientemente el director deportivo del SC, Klemens Hartenbach, en declaraciones a kicker.

No solo le está costando encontrar club a Atubolu. También lo demuestran otros ejemplos destacados: el cierre de la cesión de Marc-Andre ter Stegen al Ajax de Ámsterdam se está alargando desde hace semanas, Stefan Ortega, que anteriormente estaba sin equipo, completó un traspaso a primera vista inusual al Olympiacos de El Pireo y Alexander Nübel tampoco encontró acomodo en una de las grandes ligas y firmó, de manera algo sorprendente, por el Besiktas de Estambul.

La suposición, sin duda justificada, de que el mercado de porteros está sencillamente sobresaturado se quedaría corta. Son varios los factores que desempeñan un papel decisivo para que guardametas de gran proyección tengan que conformarse con un papel aparentemente menor a nivel de clubes o incluso corran el riesgo de quedarse completamente por el camino.

Mercado de porteros atascado: el principal problema está en Inglaterra

El principal problema detrás de la falta de movimiento está, ante todo, en Inglaterra. Más concretamente, en la Premier League, como señaló recientemente Markus Krösche en kicker. "Se nota que primero todos los clubes tienen que vender. El mercado comprador en Inglaterra no arranca de verdad hasta ahora. Son ellos los que meten el dinero en el mercado; todos los demás países ya no meten realmente mucho dinero en el mercado. El Bayern ha invertido ahora, pero es el referente de nuestro sector y cuenta con otras condiciones. Todos los demás clubes esperan ventas porque necesitan ingresos. Nosotros ya hemos ingresado más de 80 millones de euros, y eso sin duda también fue útil para nuestros fichajes de llegada", dijo el director deportivo del Eintracht Fráncfort.

Krösche no se refería en absoluto solo al mercado de porteros, sino al global. Al margen de los clubes absolutamente top, el resto de ligas dependen, en cierto modo, de la isla. Los numerosos clubes de nivel medio y bajo de España, Francia o Italia, más allá de gigantes como Barça, Real, Inter o PSG, ni siquiera están en condiciones de fichar a un portero o a un jugador de campo que pudiera desencadenar un efecto dominó que alterase el mercado.

Interesante: según la información de SPOX, un portero suplente en la Premier League gana incluso más dinero que un número uno en las otras grandes ligas. Solo cuando despierta el mercado inglés fluye la mayor parte del dinero como una especie de cascada hacia las demás ligas y se reparte entre los distintos mercados. Hasta llegar a las categorías inferiores. En Inglaterra, sin embargo, tradicionalmente se reacciona muy tarde, algo que también se refleja en una ventana de fichajes hasta ahora más bien silenciosa. Por eso, el fenómeno conocido en el fútbol como el vacío veraniego también puede aplicarse perfectamente al mercado de traspasos.

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Desequilibrio absurdo: el portero suplente del ManCity se marcha por más de 40 millones de euros

Otra prueba de ese desequilibrio es el inminente traspaso de James Trafford. Según informaciones coincidentes en varios medios, el Manchester City recibirá bastante más de 40 millones de euros del Leeds United por el primer suplente de GIanluigi Donnarumma, que desde su regreso en el verano de 2025, pese a su condición de número dos, defendió la portería de su club de formación en 17 ocasiones. Aun así, sus minutos no justifican la absurda cifra de 31,2 millones de euros que los Skyblues pagaron al Burnley FC por el entonces jugador de 22 años mediante una cláusula de rescisión; y, sin embargo, el ManCity sale de este breve interludio con un suculento beneficio en el traspaso.

Como recambio debe llegar Rulli, procedente del Olympique de Marsella, que a sus 34 años volverá a sacarle brillo económico al final de su carrera. Sin embargo, con la relativamente reducida cantidad de millones procedente de Mánchester, el club tradicional no puede permitirse un nuevo número uno de la categoría de Atubolu, que debería dejar en torno a 20 millones de euros en Friburgo, debido a la falta de músculo financiero en Francia. En su lugar, buscará una o dos baldas más abajo.

Lo que vale para Rulli también se aplica, en cierta medida, a Nübel. También en el caso del mundialista, cedido en los últimos tres años al VfB Stuttgart, el aspecto financiero desempeñó un papel predominante en su bastante sorprendente y al mismo tiempo cuestionado cambio desde las grandes ligas al Besiktas de Estambul. En Inglaterra, su destino deseado, no tenía mercado. Otros clubes fuera de la isla, en cambio, no podían asumir ni de lejos el paquete completo entre traspaso y salario elevado.

Para compensar el déficit en la nómina, según se comenta, incluso habría insistido en un pago compensatorio del FCB. La fuente de dinero del gran club turco, que ha flojeado en tiempos recientes, procede entretanto de un proyecto de construcción inmobiliaria que podría generar hasta 400 millones de euros de facturación. Según la información de SPOX, el cambio a la metrópoli turca fue en última instancia una decisión de consenso entre una cuenta llena y un puesto de titular asegurado en un posible participante europeo. Similar al caso de Ortega.

Grifo cerrado: Arabia Saudí ya no es una alternativa a Inglaterra

Así pues, quien dispone de menos dinero solo tiene una opción: ¡moverse rápido y tomar la iniciativa! En Alemania ese patrón se aprecia claramente desde hace años. Incluso el Bayern, financieramente muy por delante del resto, cerró pronto su actividad de fichajes de entrada con las incorporaciones de Nathaniel Brown e Ismael Saibari y no cambiará nada al respecto salvo que, contra todo pronóstico, acabe marchándose alguna de sus grandes estrellas.

El Mundial también contribuyó a retrasar aún más la actividad en el mercado de fichajes. El foco estaba puesto en América, porque tanto jugadores como agentes se tomaron primero vacaciones y solo ahora están regresando poco a poco al día a día. Además, el mercado saudí ha cambiado notablemente. Los jeques adinerados parecen haber cerrado el grifo, por lo que se ha caído un mercado alternativo a Inglaterra. Así lo apuntalan los rumores actuales en torno al club de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, según los cuales los fondos estatales de inversión del estado desértico (PIF), debido al elevado nivel de deuda, han impuesto al club una prohibición para fichar. Las obligaciones ascenderían a algo más de 187 millones de euros.

La experiencia dice que no volverá a haber un verdadero movimiento en el mercado hasta mediados de agosto, cuando los jugadores puedan mostrarse y convencer en las ligas. Los clubes vendedores también tienen así menos tiempo para encontrar un sustituto, lo que a su vez eleva los precios. Un escenario recurrente en los últimos años que, naturalmente, vuelve a jugar a favor de los clubes ingleses que esperan.

Por eso tampoco sorprendió que el SC Friburgo se haya movido pronto por un sucesor de Atubolu en Mio Backhaus (12 millones de euros desde el Werder Bremen), aunque este todavía ni siquiera se haya ido. De lo contrario, el conjunto de Brisgovia habría corrido el riesgo de quedarse sin recambio si se producía una salida cerca del cierre del mercado, el 1 de septiembre. Sobre todo porque, con los previsiblemente altos ingresos de una venta de Atubolu, con toda seguridad también habrían aumentado las exigencias de traspaso al SCF.

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Tampoco es un desconocido para el Bayern: el agente de Noah Atubolu se ha equivocado en sus cálculos

Resulta aún más sorprendente la situación en la que Atubolu se ha metido, o en la que lo han metido. La sospecha de que él y, sobre todo, sus agentes han calculado completamente mal y han subestimado el mercado es evidente. Que el mercado de porteros sea en general algo más complicado debido al menor número de puestos a repartir en cada plantilla debía estar claro para cualquiera. Pero un error de valoración de tal magnitud respecto a la problemática expuesta resulta difícil de explicar.

Además, la agencia de Atubolu no es precisamente una desconocida. Desde enero de 2026, pocos meses antes de que saliera a la luz su deseo de marcharse, está representado por Epic Sports, con el agente estrella Ali Barat al frente, un nombre también bien conocido en el Bayern. El pasado verano, el iraní cerró la costosa cesión de Nicolas Jackson con el Chelsea FC y luego se celebró principalmente a sí mismo por ello en un comunicado de prensa más que estrambótico con el título "Ali Barat ha redefinido el juego". El escrito apareció apenas 13 minutos después del anuncio oficial del traspaso, incluyendo cifras que en el sector normalmente nunca se hacen públicas con tanto detalle.

Bajo el paraguas de Barat se encuentra ya un surtido de jugadores de renombre, lo que hace aún más llamativo el error de apreciación en el caso de Atubolu. También el hecho de que a finales de 2025 incluso recibiera un premio del diario deportivo italiano Tuttosport al mejor agente del año. Por segunda vez tras 2023, lo que le situó al nivel del también doble galardonado y asesor durante años de CR7, Jorge Mendes (Gestifute).

Sin embargo, hasta ahora no ha podido cumplirle a su cliente el sueño de la isla, ya que es "gran aficionado" a la Premier League "desde pequeño". Según Hartenbach, Atubolu se encuentra ya en una fase de transición y está manteniendo "conversaciones personales con clubes". Pero el efecto dominó esperado sigue sin llegar y puede que tampoco se produzca en su posición neurálgica. A ello se suma que, pese a todo, tiene ciertas exigencias respecto a su nuevo club. Hull City y Coventry City eran, según las informaciones, al menos un escalón demasiado pequeños para él. Atubolu habría rechazado a ambos recién ascendidos.

En cualquier caso, la búsqueda de la mejor solución posible no puede alargarse mucho más. De lo contrario, Atubolu corre el riesgo de vivir un año perdido en la grada de Friburgo. Y todo ello sin opción de recomendarse ante el nuevo seleccionador alemán, Jürgen Klopp, para el vacante puesto de número uno en la portería de Alemania. Hasta entonces, su relación con su destino soñado sigue siendo complicada, y precisamente la culpa la tiene la propia Premier League.



