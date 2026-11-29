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Una estrella argentina ha manifestado su deseo de llevar la camiseta número 10 de su selección como sucesor de la leyenda Lionel Messi, que se ha retirado del fútbol internacional.

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La cuestión de quién heredará el mítico dorsal 10 de la selección argentina se ha convertido en un tema candente en el país, ya que esta camiseta, que quedó vacante tras la era de Lionel Messi, despierta un enorme interés y un amplio debate dentro de la selección.

Numerosos informes señalan a Nico Paz, estrella del Como italiano, como el gran favorito para suceder a Messi con el 10 de la selección argentina, pero parece que otro jugador que milita en Italia quiere ese honor para sí.

Según el portal «Foot Mercato», Lautaro Martínez, estrella del Inter de Milán, quiere llevar el dorsal 10 con la selección argentina en el futuro próximo.

Al ser preguntado por la posibilidad de vestir la icónica camiseta, Lautaro Martínez se mostró entusiasmado: «Por supuesto, me gustaría llevarla», antes de subrayar la importancia histórica del número: «La llevó Diego, igual que Leo, que es considerado el mejor jugador de la historia del fútbol. He compartido con él momentos maravillosos e inolvidables».

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Sin duda, estas declaraciones generarán una gran polémica en el país, sobre todo porque el delantero quiso dejar la puerta abierta: «Pero todavía no está decidido. Tendremos que esperar hasta marzo para ver quién la lleva».

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El anuncio llega en un momento en que Nico Paz gana cada vez más notoriedad, ya que se le considera el rival natural más destacado para ese papel y, a menudo, el más adecuado a largo plazo para liderar a la selección durante la próxima generación, dada su juventud.

Entre el vínculo emocional y el prestigio de un veterano como Lautaro Martínez, que destaca su estrecha relación con Lionel Messi, y la irrupción de un joven talento preparado para continuar el legado, se espera que el debate sea intenso en Argentina hasta el próximo parón internacional de marzo.

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La madre de Messi elige a su sucesor

Lionel Messi disputó su último partido con la selección argentina el pasado 6 de octubre, ante Benín, en un amistoso de homenaje celebrado en el estadio Monumental de Buenos Aires, que terminó con victoria de Argentina por 3-0.

La madre de Messi estuvo presente en el estadio para presenciar la despedida de su hijo de la selección argentina, un acontecimiento que siguieron aficionados al fútbol de todo el mundo.

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Fabián Paz, diseñador argentino y tío de Nico Paz, jugador del Como y de la selección argentina, desveló los llamativos entresijos de aquella noche.

En declaraciones a Radio La Red, Fabián Paz contó: «En la despedida de Messi, Nico Paz salió del vestuario y la madre de Messi estaba llorando».

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Y prosiguió: «Fue a saludarla, porque la conocía, y la madre de Messi le cogió la mano a Nico Paz y le dijo: “Eres el sucesor de mi hijo”».

Continuó: «Cuando salió, Nico estaba conmocionado. Me dijo: “No puedo creer lo que acaba de pasar”. Y lo contó como algo increíble. En el fondo es como un niño».

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Y añadió: «No se le pasaba por la cabeza que sería el sucesor de Messi. Para Nico, lo más grande fue conocer a Lionel y jugar con él. Es como si no se lo creyera. Además, como no vive aquí, no sufre la presión como otros jugadores. Aquí el fútbol se vive de otra manera, con otra pasión y otra locura, así que todavía se sorprende mucho».