No es Mika Godts, sino otro jugador del Ajax, quien ha sido nombrado Jugador del Año

Los aficionados del Ajax han elegido a Youri Baas, no a Mika Godts, como Jugador del Año 2025/26.

Así lo anunció el club este lunes en su web. El premio lo concede la Asociación de Aficionados del Ajax. Baas destacó al inicio de la temporada y logró una ventaja insuperable en los votos.

El año pasado, Baas fue elegido Talento del Año; este año, Godts obtuvo ese reconocimiento.

Que Godts no haya sido nombrado Jugador del Año resulta sorprendente: el belga de veinte años marcó 17 goles y dio 15 asistencias en 44 partidos oficiales.

Baas está muy contento con el galardón. «Es un cumplido y un bonito reconocimiento, sobre todo después del duro trabajo que he realizado personalmente en los últimos años».

Godts, por su parte, se mostró contento: «Es bonito que me hayan elegido. Eso significa que voy por buen camino y eso me alegra».

Ninguno de los dos jugará el Mundial: Godts no fue convocado por Bélgica y Baas aún espera debutar con Países Bajos.