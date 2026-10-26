No es Mbappé: el extécnico del Bayern da la sorpresa y elige a una estrella del Real Madrid para el Balón de Oro

Felix Magath, exdirector técnico del Bayern Múnich, provocó una sorpresa con sus elecciones para el Balón de Oro de este año, al conceder los tres primeros puestos a jugadores de la selección española, situando en la cima a Marc Cucurella, lateral del Real Madrid, seguido de Rodri, jugador del Barcelona, y después de Fabián Ruiz, estrella del Paris Saint-Germain.

Según el diario alemán Bild, Magath justificó su elección de Cucurella, de 28 años, por el destacado nivel que ofrece en la posición de lateral izquierdo, elogiando sus capacidades defensivas y físicas, junto a sus aportaciones ofensivas, que lo han convertido en uno de los elementos importantes en las filas de la selección española.

Magath dijo sobre el jugador del Real Madrid: "Es un jugador de talla mundial en la posición de lateral izquierdo, siempre presente, fuerte en la carrera y rara vez falla en una entrada", señalando el gran papel que desempeñó Cucurella en la conquista del Mundial por parte de España, lo que reforzó su convicción de que merece el premio individual más prestigioso del fútbol.

El técnico alemán explicó que lo que distingue a Cucurella es su capacidad para lograr el equilibrio entre las obligaciones defensivas y el apoyo ofensivo, ya que mantiene la cohesión de su equipo en la línea defensiva sin renunciar a su papel en la construcción de los ataques y la participación en el avance hacia adelante.

Rodri y Fabián Ruiz

Rodri, jugador del Barcelona, ocupó el segundo puesto en las elecciones de Magath, quien lo describió como la fuerza motriz del centro del campo de la selección española, gracias a su papel en la organización del juego y la conexión de las líneas, junto a su capacidad para imponer el ritmo y controlar el desarrollo de los partidos.

El tercer puesto, por su parte, recayó en Fabián Ruiz, jugador del Paris Saint-Germain, de 30 años, quien recibió el elogio del técnico alemán por su papel en lograr el equilibrio y la estabilidad dentro de la selección española.

Magath señaló que Ruiz posee una gran importancia en el sistema del equipo, y se apoyó además en su conquista del título de la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain, considerando que sus logros y su nivel lo hacen merecedor de figurar entre los 3 mejores jugadores del mundo.