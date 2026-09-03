El derbi de Riad entre Al-Hilal y Al-Shabab en la Roshn Saudi League contará con numerosas ausencias, entre las que destacará la del exjugador estrella del Arsenal.

Al-Hilal visitará a Al-Shabab mañana viernes en el estadio SHG Arena, en la capital saudí Riad, en la quinta jornada de la Roshn Saudi League.

Y unas 24 horas antes del derbi, el alemán Thomas Letsch, director técnico del Al-Shabab, anunció la ausencia de su centrocampista ghanés Thomas Partey del encuentro por lesión.

Letsch declaró en unas palabras en la rueda de prensa previa al partido, recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat": "Por desgracia, Thomas Partey no está listo, y la situación con él es sencillamente que llegó a nosotros sin haber pasado por un periodo de preparación".

Y añadió: "Desde sus primeros minutos sobre el terreno de juego ofreció un buen rendimiento, y todos vieron que es un jugador que sin duda puede ayudarnos a alcanzar un nivel más alto, pero tenemos que ser inteligentes, porque la temporada es larga y ahora estamos en su comienzo, así que no arriesgaremos haciéndolo jugar".

Partey se incorporó al Al-Shabab durante el actual mercado de fichajes de verano, en una operación de traspaso libre tras el final de su contrato con el Villarreal, después de una única temporada que pasó en sus filas, luego de que este lo fichara del Arsenal, club en el que jugó durante 5 años.

El futbolista de 33 años disputó los dos partidos del Al-Shabab en las jornadas segunda y tercera de la Roshn Saudi League, como suplente en el empate sin goles ante Al-Khaleej y como titular en el empate 3-3 ante Al-Riyadh, antes de ausentarse del partido ante Al-Hazm en la cuarta jornada.

Cabe recordar que el partido registrará con toda probabilidad la ausencia de otra estrella que jugó anteriormente en el Arsenal, el brasileño Gabriel Martinelli, que llegó a la capital saudí Riad anteayer martes con el fin de fichar por el Al-Hilal.