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Mohamed Saeed
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«¡No es la mejor manera de terminar!»: Ruben Amorim reacciona a la retirada de Cristiano Ronaldo del fútbol internacional mientras la leyenda de Portugal cierra un capítulo histórico

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Ruben Amorim ha admitido que las circunstancias que rodean la retirada de Cristiano Ronaldo de la selección están lejos de ser ideales tras la decisión del legendario delantero de dejar Portugal. El entrenador del AC Milan dio su opinión sobre la marcha del jugador del Al-Nassr justo cuando el equipo se prepara para un partido europeo crucial.

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Amorim valora la retirada de Ronaldo de la selección

AC Milan v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Amorim ha valorado con franqueza la decisión de Ronaldo de dejar el fútbol internacional tras un periodo turbulento para el veterano delantero. La noticia se conoció el 5 de noviembre de 2026 y puso fin a una trayectoria de 23 años en la que el exjugador del Manchester United y del Real Madrid se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol de selecciones. Sin embargo, su despedida ha quedado ensombrecida por una importante ruptura entre el jugador y el seleccionador Jorge Jesus, que ha dejado un sabor amargo al final de su carrera.

En declaraciones a Sky Sport antes del partido de Europa League entre el Milan y el Ferencvaros, Amorim reflexionó sobre la situación con respeto y pesar. «No es la mejor manera de que termine su carrera con la selección, pero lo que ha hecho por nuestro país está claro para todos», afirmó el entrenador del Milan. También destacó el enorme impacto cultural del cinco veces ganador del Balón de Oro: «Todo el mundo lo conoce. El fútbol es una ventana y mucha gente conoce Portugal gracias a Ronaldo. Ha jugado junto a muchos futbolistas importantes. Incluso después de retirarse, seguirá contribuyendo a nuestro país fuera del campo».

Un legado legendario, pero empañado

Ronaldo deja el fútbol de selecciones con unas cifras extraordinarias de 146 goles en 234 partidos, tras llevar a su país a conquistar la Eurocopa 2016 y dos títulos de la Liga de Naciones. Pese a esos éxitos, algunos críticos han sugerido que el jugador de 41 años podría haber empañado su legado internacional por no retirarse antes. Su reciente conflicto con Jesus, a raíz del cual Ronaldo abandonó una concentración antes de un partido contra Dinamarca, se saldó con una suspensión de 30 días impuesta por la federación poco antes de su anuncio definitivo.

La FPF ya ha indicado que desea organizar un homenaje a la altura para que el hombre que marcó una época en el fútbol portugués no se marche con un final tan amargo. A lo largo de sus 23 años de éxitos y decepciones, Ronaldo demostró ser un competidor como pocos y llevó a su país a la élite mundial. Aunque el final de su etapa con Portugal estuvo marcado por un conflicto interno, sus compañeros y excompañeros, como Amorim, no cuestionan su condición de mejor jugador de la historia del país. El entrenador vuelve ahora a centrarse por completo en las aspiraciones del Milan de conquistar títulos.

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El impacto comercial de perder a CR7

La retirada de Ronaldo del fútbol internacional supone un importante golpe comercial para Portugal. El experto en marketing deportivo Daniel Sa describe al delantero como el mayor activo individual jamás vinculado a la selección. Un estudio de IPAM de 2025 valoró la marca CR7 en 850 millones de euros, un 325 % más que en 2020, lo que pone de relieve su enorme influencia en la imagen global de Portugal, su atractivo para los patrocinadores y su alcance en las redes sociales.

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Sin embargo, Sa no espera un desplome financiero inmediato para la Federación Portuguesa de Fútbol, ya que los acuerdos de patrocinio vigentes están vinculados principalmente a la selección y no a jugadores concretos. Los mayores retos serán la venta de camisetas, especialmente la del emblemático número 7 de Ronaldo, y la demanda internacional de entradas. Sa instó a Portugal a no buscar «al próximo Ronaldo», sino a construir una identidad colectiva capaz de preservar la fortaleza comercial y el atractivo global que la superestrella ayudó a crear.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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