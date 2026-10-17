Sami Al Jaber, leyenda del Al Hilal, reveló cuál fue el título más importante que conquistó en su carrera con el "Zaeem" durante sus largos años en el club.

Al Jaber declaró a la cuenta oficial del Al Hilal en "X": "Ganamos muchos títulos, pero creo que el más importante para mí es la Copa del Fundador, porque se disputa cada 100 años".

La Copa del Fundador se celebró una sola vez, en la temporada 1999-2000, y la ganó el Al Hilal tras vencer al Al Ahli en la final por 2-1.

La leyenda del Al Hilal añadió: "También están los títulos asiáticos de liga y de copa con sus distintas denominaciones, además de los títulos de la liga saudí; todos los títulos del Al Hilal están grabados en la memoria".

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Sobre su mejor gol, respondió: "Sin duda, mi gol en la final de la Copa del Rey del año 1418 de la Hégira ante el Al Shabab. El partido terminó con victoria por 3-2 con el gol de oro que marcó Abdullah Al Jumaan, y yo fui quien anotó el gol del empate".

Y concluyó: "Fue uno de los goles más bonitos y, en lo personal, lo considero uno de los más bellos de la historia".

Cabe recordar que Sami Al Jaber jugó en el Al Hilal entre 1989 y 2007, periodo en el que hubo una breve cesión al Wolverhampton inglés, y contribuyó a la conquista de numerosos títulos, entre los que destaca la Liga de Campeones de Asia.



