Varios medios aseguran que la Federación Saudí de Fútbol estaba cerca de fichar un nuevo seleccionador para sustituir al griego Georgios Donis, antes de la dimisión de su presidente, Yasser Al-Misehal.

A primera hora de ayer lunes, Al-Misehal anunció su dimisión tras la eliminación del equipo en la fase de grupos del Mundial 2026.

El periodista saudí Rteban Al-Dosari afirmó que Zlatko Dalić, seleccionador de Croacia, era el principal candidato para dirigir la selección saudí tras Donis, antes de que Al-Meshal anunciara su dimisión.

Según Al-Dosari, la Federación ya se había reunido con él de forma virtual.

Sin embargo, la dimisión de Al-Meshal podría truncar el acuerdo, más aún ante el interés de la Federación Emiratí en ficharlo.

Tras la eliminación en el Mundial, sonaron otros candidatos como Jorge Jesus, quien dejó el Al-Nassr al final de la temporada.

Dalic dirige Croacia desde 2017, logró el segundo puesto en el Mundial 2018 y el tercero en 2022, y ahora se prepara para enfrentar a Portugal en los dieciseisavos de final de 2026.

Además, ya trabajó en Arabia Saudí: dirigió al Al-Faisaly entre 2010 y 2012, luego al filial y al primer equipo del Al-Hilal en 2013.