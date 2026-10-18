No es el París, ni el Bayern, ni el City: un nuevo arsenal ofensivo se acerca al trono del Barcelona

Brighton & Hove Albion envió un mensaje contundente a sus rivales, después de arrasar a su invitado Crystal Palace con un 5-0, el domingo, confirmando que posee uno de los ataques más potentes de las grandes ligas europeas y convirtiéndose en el único equipo que se acerca en cifras goleadoras al Barcelona dirigido por Hansi Flick.

El Brighton elevó su cuenta a 23 goles en los primeros 7 partidos de la Premier League, para ocupar provisionalmente el segundo puesto de la clasificación, por delante del Arsenal y a 5 puntos del líder Manchester City.

Ese registro sitúa al conjunto inglés en el segundo lugar entre los clubes de las grandes ligas europeas en cuanto al número de goles anotados en liga esta temporada, por detrás del Barcelona, que ha marcado 39 goles en 9 partidos de LaLiga, frente a los 23 goles del Brighton en 7 encuentros.

La similitud entre ambos equipos destaca en su apuesta por entrenadores alemanes, ya que Hansi Flick dirige al Barcelona, mientras que Fabian Hürzeler está al mando del Brighton, que ha logrado 5 victorias y un empate por una sola derrota en la Premier League, aprovechando su enfoque ofensivo y su capacidad para anotar goles con elevada frecuencia.

El Brighton se acerca a cifras históricas en la Premier League

El balance goleador del Brighton refleja un arranque excepcional en la historia de la Premier League, ya que, tras las primeras 7 jornadas, solo un número reducido de registros ofensivos lo ha superado, entre los que destacan el Manchester City, que marcó 27 goles al inicio de la temporada 2019-2020, y el Arsenal, que anotó 24 goles en la temporada 2009-2010, además del Manchester United en la temporada 2011-2012.