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El central de España Aymeric Laporte ha instado a sus compañeros a examinar sus propias carencias tras caer por 3-2 ante Inglaterra el domingo en Madrid, en un partido de la Liga de Naciones de la UEFA. La derrota en el Metropolitano puso fin a la racha de 43 partidos sin perder en el tiempo reglamentario de la vigente campeona de Europa y del mundo, que se remontaba a marzo de 2024.

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El defensa pide una reflexión sincera

Laporte consideró que los anfitriones fueron demasiado cautos con el balón y que su extraordinaria racha sin perder en el tiempo reglamentario, dejando a un lado la derrota ante Portugal en la tanda de penaltis de la final de la Liga de Naciones de 2025, por fin llegó a su fin. Tras aprender de la actitud cautelosa que les perjudicó en la derrota ante Argentina en Atlanta, en las semifinales del Mundial de este verano, los visitantes de Thomas Tuchel atacaron sin descanso desde el pitido inicial. Impulsada por Jude Bellingham, Inglaterra arrolló durante una hora a una selección española pasiva.

El central lamenta la cautela al avanzar con el balón

Después de desperdiciar varias ocasiones en los primeros compases, Inglaterra se adelantó al filo del descanso cuando el capitán Harry Kane marcó su 93.º gol con la selección desde el punto de penalti tras una falta de Pau Cubarsi. Ezri Konsa cabeceó a la red un córner lanzado por Declan Rice en el minuto 53 y, cuatro minutos después, el defensa del Arsenal Ben White culminó una jugada elaborada con un potente remate cruzado para poner el 3-0.

En declaraciones a la UEFA tras el pitido final, Laporte reflexionó sobre la inusualmente tímida actuación de su equipo: «Este es un momento en el que tenemos que analizar un poco las cosas y hacer un poco de autocrítica. Después de tantos partidos sin perder, toca empezar de nuevo. Prefiero fijarme en nosotros antes que hablar de Inglaterra porque, durante nuestra larga racha, hemos apostado por asumir más riesgos con el balón. Nos ha funcionado, pero no creo que lo hayamos hecho lo suficiente esta noche. No es el fin del mundo en términos futbolísticos. Nos hemos clasificado y simplemente tenemos que empezar de nuevo».

Una expulsión propicia la reacción tardía

Inglaterra dio una oportunidad a los anfitriones en el minuto 65, cuando Jarell Quansah perdió el balón y Elliot Anderson vio la roja directa por sujetar a Lamine Yamal, lo que permitió a Mikel Oyarzabal transformar el penalti resultante. Con Yamal como revulsivo, España recortó aún más la distancia en el minuto 75, cuando el extremo puso un centro que el suplente Nico Williams remató a la red con ayuda del poste izquierdo.

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Las grandes intervenciones de Trafford deciden el ganador del grupo

Pese al intenso asedio final de los anfitriones, el portero de Inglaterra James Trafford justificó su elección con una serie de grandes paradas e intervenciones en los últimos 15 minutos para conservar la victoria por 3-2. Tras la mejor actuación desde la llegada del técnico alemán, el equipo de Tuchel avanza a los cuartos de final de la Liga de Naciones de marzo como primero de grupo, mientras que España se clasifica como segunda. Por tanto, España buscará recuperar el impulso cuando las eliminatorias a doble partido comiencen la próxima primavera.