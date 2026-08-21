No es el delantero: el Barcelona alcanza un acuerdo por un nuevo fichaje

El Barcelona ha dado un paso decisivo para asegurar el futuro de su portería, después de alcanzar un acuerdo con el Fenerbahçe turco para la incorporación del guardameta croata Dominik Livaković, en una operación que busca preparar un sustituto fiable para el equipo ante la proximidad del final del contrato de Wojciech Szczęsny.

Según lo publicado por el diario español "Sport", el Fenerbahçe ya ha aceptado la oferta presentada por el Barcelona para hacerse con Livaković, mientras la operación se prepara para entrar en la fase de intercambio de documentos y trámites oficiales, con un valor cercano a los 4 millones de euros.

Livaković al Barcelona en 2027

Se espera que el Barcelona trabaje durante el próximo periodo en completar la documentación de la operación, antes de que se acuerde la cesión del guardameta croata por una temporada, de modo que continúe su trayectoria con su equipo durante la temporada actual, para regresar al Barça el próximo verano y pasar a formar parte de la plantilla.

Mientras la afición espera el fichaje de un nuevo delantero en los últimos días del mercado, el Barcelona se ha movido en el apartado de la portería, en un momento en que Szczęsny entra en el último año de su contrato con el club, ya que la dirección deportiva quiere garantizar la presencia de un sustituto preparado junto al guardameta Joan García a partir de la próxima temporada.

El club catalán considera que Livaković reúne las características necesarias para desempeñar este rol, además de que la posibilidad de cerrar la operación por una cantidad cercana a los 4 millones de euros representa una buena oportunidad desde el punto de vista de la dirección para asegurar una de las posiciones importantes del equipo con la suficiente antelación.

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El guardameta croata da la bienvenida al paso

No parece haber obstáculos por parte del propio jugador, ya que Livaković ve con mucha positividad la posibilidad de trasladarse al Barcelona, y solo espera que se completen los últimos pasos del proceso.

Con la aceptación de la oferta por parte del Fenerbahçe, la operación ha entrado en sus fases finales, de modo que el Barcelona comenzará pronto a preparar los documentos necesarios para completar el fichaje, antes de cerrar los detalles de la cesión que permitirá al guardameta mantener su continuidad durante la temporada actual.

El agente de Livaković vuelve a primer plano

En la operación destaca una figura que mantiene una fuerte relación con la dirección del Barcelona: el agente croata Andy Bara, que desde hace años tiene una buena relación con los responsables del club, encabezados por Deco y Joan Laporta.

Bara ya había participado en varias operaciones vinculadas al Barcelona, entre ellas los fichajes de Dani Olmo y Joan García, y su forma de trabajar goza de aprecio dentro del club, sobre todo por su disposición a buscar soluciones en las negociaciones incluso cuando atraviesan circunstancias complicadas.

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