No es el Camp Nou ni el Bernabéu: Figo revela su estadio favorito en España

Luís Figo, exestrella del Real Madrid y del Barcelona, se sometió a un breve test publicado por el diario catalán "Sport", en el que reveló algunas de sus preferencias y recuerdos de su carrera futbolística, además de los nombres de los jugadores que llaman su atención en la actualidad.

Figo está considerado uno de los mejores extremos derechos de la historia del fútbol, y su nombre quedó ligado a uno de los traspasos más polémicos de la historia del fútbol español, cuando abandonó el Barcelona para incorporarse al Real Madrid, tras sentir que la directiva del club catalán no lo valoraba lo suficiente, ni deportiva ni económicamente.

El fichaje del jugador portugués por el Real Madrid fue la primera gran operación de Florentino Pérez tras asumir la presidencia del club blanco, lo que lo situó en el centro de una tormenta mediática y de aficionados durante un largo periodo.

Hace unos días, Figo participó en un evento organizado por LaLiga en la ciudad de Nueva York, con motivo del estreno mundial del videojuego EA SPORTS, junto a varias leyendas de la competición, como el brasileño Marcelo, su compatriota Rivaldo y el argentino Javier Mascherano.

Tras finalizar el acto, Sofía Ramírez, exjugadora del Barcelona y del Real Madrid, realizó un test rápido a Figo, antes de publicarlo posteriormente en sus cuentas de redes sociales.

Liverpool y San Mamés

La primera pregunta estuvo relacionada con los ambientes de aficionados que más le habían impresionado, pues Ramírez le preguntó por las gradas o los estadios que le habían dejado una impresión especial. Tras cierta vacilación, Figo respondió: "Siempre es complicado, pero quizás Liverpool".

Y cuando le preguntaron por el mejor estadio de España que recuerda, especialmente en cuanto al ambiente, descartó los estadios del Barcelona y del Real Madrid, y dijo: "Quizás San Mamés", en referencia al estadio del Athletic Club, conocido por su ambiente ferviente entre los aficionados.

Figo también reveló su ciudad favorita para vivir, respondiendo con una sola palabra: "Lisboa", antes de que Ramírez coincidiera con él en describirla como "un lugar muy bonito".

Pauleta, el mejor compañero

Sobre el mejor compañero con el que jugó durante su carrera, Figo aseguró que tuvo a un gran número de compañeros destacados, pero eligió a su compatriota Pedro Pauleta.

La estrella portuguesa dijo: "Gracias a Dios, tuve compañeros muy buenos, porque todos eran magníficos, pero si tuviera que elegir a uno, diría Pauleta".

En cuanto al rival más difícil al que se enfrentó sobre el terreno de juego, Figo eligió a un defensa brasileño y a uno italiano, Roberto Carlos y Paolo Maldini, por la fuerza, la velocidad, la experiencia y la capacidad para neutralizar el peligro de los delanteros que poseía la pareja.

Y cuando le preguntaron por el mejor gol que marcó, no dudó demasiado, explicando que lo escaso de sus goles hace más fácil la elección, antes de referirse a su gol con la selección de Portugal ante Inglaterra durante la Eurocopa.

Figo dijo: "Es fácil, porque no marqué muchos goles, así que elijo el gol que marqué con Portugal contra Inglaterra en la Eurocopa".

Bellingham, Mbappé y Vinicius entre los favoritos

Y al término del test, Figo reveló la lista de sus jugadores favoritos en la actualidad, que incluyó al inglés Jude Bellingham, al francés Kylian Mbappé y al francés Michael Olise, junto al brasileño Vinicius Junior.