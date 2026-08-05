No es el 61: revelado el número de camiseta de Salah con el Trabzonspor

La estrella egipcia Mohamed Salah apareció en el vídeo del anuncio oficial de su traspaso al Trabzonspor turco con una camiseta que llevaba el número 61, aunque después se supo que no jugará con esa camiseta en su nuevo equipo.

El Trabzonspor había anunciado oficialmente este miércoles la incorporación de Mohamed Salah en un traspaso libre, tras la finalización de su contrato con el Liverpool.

Salah dejó el Liverpool al término de la temporada pasada, después de 9 años en la fortaleza de Anfield, repletos de logros individuales y colectivos.

El número de la camiseta de Salah en el vídeo generó numerosas preguntas, especialmente porque el capitán de la selección de Egipto vistió el dorsal número 11 durante todos sus años en el Liverpool, antes de que se aclarara que el número 61 representa un símbolo histórico de la ciudad de Trabzon, ya que hace referencia al código provincial en el sistema de matrículas de vehículos turco.

Con el paso de los años, el número se convirtió en uno de los símbolos más destacados de la identidad y el sentido de pertenencia de la ciudad, y pasó a estar presente en los nombres de las tiendas y en las cuentas de redes sociales; además, la camiseta del Trabzonspor que lleva el número 61 goza de un lugar especial entre la afición del club.

Por su parte, el diario turco "Sabah" reveló que Mohamed Salah vestirá el dorsal número 10, con el que juega en Egipto.

Añadió que se había impreso una camiseta especial con el número 11 para Mohamed Salah. Sin embargo, en el último momento, la veterana estrella de 34 años quiso vestir el dorsal número 10, el que lleva con la selección egipcia.

Señaló que el albanés Ernest Muçi, jugador del Trabzonspor, cedió su número de camiseta y se lo entregó a la estrella egipcia.



