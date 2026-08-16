Uno de los jugadores que se incorporaron a las filas del Real Madrid este verano se ha asegurado un puesto en el once titular del entrenador José Mourinho.

Según el diario español "As", Ibrahima Konaté se unió a los entrenamientos del Real Madrid en una situación inmejorable que le allana el camino hacia la titularidad, ya que el conjunto blanco comenzará su temporada con solo tres defensas disponibles en el primer equipo tras las lesiones de Militao y Asencio.

Las dudas físicas en torno a Dean Huijsen, ausente en el primer amistoso oficial, abren de par en par la puerta al recién llegado para iniciar la competición de LaLiga como titular, aspirando a reivindicarse tras una difícil participación en el Mundial con la selección de Francia, en el que no encontró un lugar en el once del entrenador Didier Deschamps.

El Real Madrid tenía una necesidad urgente de reforzar su línea defensiva y encontró una oportunidad propicia en el mercado de fichajes con la contratación de Konaté.

Este movimiento se enmarca dentro de una estrategia recurrente de la directiva del club de la capital española, basada en contactar con jugadores cuyos contratos están próximos a finalizar para convencerlos de no renovar.

El jugador se incorporó a las filas del equipo con el objetivo de convertirse en el pilar fundamental de la defensa blanca tras firmar una destacada temporada individual con el Liverpool.

La línea defensiva del Santiago Bernabéu sufrió enormemente la temporada pasada en el aspecto físico, mientras que el defensa francés disputó 36 partidos de las treinta y ocho jornadas de la Premier League, lo que llevó al club a cerrar la operación.

Se vislumbra una oportunidad de oro para el defensa francés, ya que el lunes disputó su primera sesión de entrenamiento como jugador del Real Madrid en unas circunstancias que le resultan inmejorables.

Las lesiones de Asencio y Militao dejan dos plazas libres en el once titular para tres jugadores: Rüdiger, Huijsen y Konaté.

El defensa alemán goza del respeto y la confianza del club, ya que su experiencia y el estado de su rodilla, que parece encontrarse mejor, le otorgan grandes opciones de ser titular en el arranque de la Liga, de modo que la competencia por la otra plaza se reduce a Huijsen y Konaté.

El partido contra el Ferencváros supuso el primer debut en un amistoso oficial del exjugador del Bournemouth, ya que Huijsen participó por primera vez en la pretemporada durante la segunda mitad tras su ausencia en el encuentro ante la Fiorentina por una sobrecarga muscular.

El jugador encajó un gol en el que apareció con una colocación imprecisa, pero volvió a mostrar su dominio del balón como sucedía al comienzo de su primera temporada.

El nuevo defensa central del Real Madrid llega de una gran temporada con el Liverpool, pese a su participación limitada en partidos de menor importancia durante el Mundial, concretamente en el tercer partido de la fase de grupos y en el encuentro por el tercer y cuarto puesto.

Las dudas físicas que rodean a su compañero le conceden una ligera ventaja, siempre que adquiera con rapidez el ritmo de competición.

El estado físico representa una clave decisiva para esta temporada, ya que la plantilla del conjunto blanco sufrió la temporada pasada hasta 54 lesiones, un gran porcentaje de las cuales se concentró en la línea defensiva.

Mendy, el más perjudicado, se limitó a disputar solo 9 partidos, mientras que Rüdiger se ausentó al inicio de la temporada de 9 encuentros de Liga para recuperarse de una lesión de rodilla.

Militao logró comenzar la temporada, pero solo ha disputado cuatro partidos desde la decimosexta jornada.

Huijsen y Asencio fueron los más participativos en la línea defensiva, con 40 y 34 partidos respectivamente, aunque también sufrieron algunas lesiones leves, una hemorragia que el club aspira a detener con la llegada del defensa nacido en París.

Konaté, que padeció problemas físicos en una etapa anterior de su carrera, disputó 51 partidos a lo largo de la temporada pasada, además de jugar 41 y 37 partidos en las dos temporadas previas.

El entrenador Mourinho se apoyará en la garantía física que respalda una operación de traspaso gratuita cerrada por el club tras la finalización del contrato del jugador.

Esta operación supone una valiosa oportunidad de mercado al incorporar a un jugador titular de uno de los mejores clubes del mundo, que llega a los 27 años para convertirse en el líder de la defensa en Madrid y contribuir al regreso a los podios de campeón.

El defensa francés realizó su primer entrenamiento con el Real Madrid y encontró ante sí, nada más llegar, una puerta casi abierta hacia el once titular.