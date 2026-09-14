Con la proximidad del anuncio del ganador del Balón de Oro de 2026, las nominaciones y los pronósticos han comenzado a aumentar en torno a la identidad del jugador que se llevará el prestigioso galardón, en medio de una fuerte competencia entre varias de las principales estrellas del fútbol mundial.

Y ante el ambiente de expectación que precede a la esperada gala en la capital británica, Londres, Gerard Piqué, leyenda del Barcelona y exjugador de la selección de España, reveló sus elecciones personales sobre los tres jugadores que considera los máximos favoritos en la carrera por el premio este año.

Piqué, que vistió la camiseta del Barcelona durante muchos años y conquistó con él numerosos títulos importantes, no dio prioridad a ninguna estrella del conjunto catalán en su lista, pese a incluir a Lamine Yamal y Rodri entre sus elecciones.

Piqué dijo sobre sus tres candidatos favoritos al Balón de Oro, en declaraciones recogidas por el sitio "Daily Sport": "Para mí, los tres favoritos son Harry Kane, Lamine Yamal y Rodri".

La elección de Harry Kane llega para dar al astro inglés un nuevo impulso anímico en la carrera por el premio, después de que ofreciera una temporada destacada con el Bayern Múnich, mientras que Lamine Yamal aparece como uno de los nombres más importantes que compiten con fuerza por el galardón.

En cuanto a Rodri, ganador del Balón de Oro en 2024, regresó a la lista de Piqué tras liderar a España hacia la conquista del título del Mundial de 2026.

Las miradas se dirigen a la gala del Balón de Oro, prevista para celebrarse en Londres el próximo 26 de octubre, donde se dará a conocer al ganador del premio, que sucederá a Ousmane Dembélé, quien lo obtuvo el año pasado.

Lee también:

Un golpe en la cara de Mbappé: ¡la afición del Madrid nomina a Yamal para el Balón de Oro!