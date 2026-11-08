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La difícil temporada de Manuel Neuer continuó con una lesión recurrente en el pie y otro error grave durante la victoria del Bayern de Múnich por 2-1 ante el Mainz. El veterano portero tuvo que abandonar el campo antes del descanso, lo que reavivó las dudas sobre su estado físico y su rendimiento.

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Neuer vive una tarde difícil en Mainz

El Bayern logró una victoria por 2-1 a domicilio ante el Mainz, pero la atención se centró enseguida en Neuer. El rendimiento del veterano portero está bajo un intenso escrutinio tras otra actuación preocupante.

Neuer se convirtió en el jugador de más edad de la historia del Bayern, con 40 años y 225 días, y superó a Bernd Dreher. Sin embargo, su partido terminó antes del descanso debido a una lesión recurrente en el pie. Antes de ser sustituido por Jonas Urbig, de 23 años, Neuer cometió un grave error de cálculo. No acertó a despejar un centro que permitió marcar a Lee Jae-Sung, aunque el fuera de juego evitó el gol en contra del Bayern.

Preocupación en el Bayern por la lesión recurrente en el pie

La lesión preocupa mucho al Bayern, ya que Neuer se perdió recientemente cuatro partidos por el mismo problema en el pie. Acababa de reaparecer en la victoria de su equipo entre semana ante el Atlético de Madrid en la Champions League. Ante la ausencia por enfermedad del entrenador Vincent Kompany, el segundo entrenador Aaron Danks ofreció una actualización preocupante sobre el estado del portero.

«Volvió a notar algo en el pie», reveló Danks tras el pitido final. «De momento no sabemos nada, pero evidentemente no fue una buena señal».

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Las estadísticas reflejan un acusado bajón de rendimiento

La ocasión ante el Mainz que estuvo a punto de acabar en gol fue solo la última de una lista cada vez más larga de errores de quien en su día fue considerado el mejor portero del mundo. El mes pasado, un error suyo ante el Augsburg permitió a Robin Fellhauer marcar el gol más rápido de la historia de la Bundesliga, a los ocho segundos.

Opta pone de relieve un acusado descenso de la fiabilidad de Neuer. Su fallo ante el Augsburg fue su quinto error que acabó en gol en sus últimos 17 partidos de liga, una media de uno cada 3,4 encuentros. Supone una caída considerable respecto a sus cifras habituales. En los 248 partidos anteriores a esta racha, cometió solo diez errores de ese tipo, uno cada 24,8 encuentros.

Las asistencias de Kane mantienen al Bayern en lo alto de la tabla

Pese a la preocupación por Neuer, el Bayern amplió a 31 partidos su racha sin perder a domicilio en liga. Harry Kane no marcó, pero dio las asistencias en los goles de Joshua Kimmich y Lennart Karl, de 18 años. La victoria mantiene al Bayern líder de la Bundesliga con 21 puntos, por delante del Borussia Dortmund gracias a la diferencia de goles.