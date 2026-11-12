No es Araújo: una leyenda del Liverpool aconseja fichar a una estrella del Barcelona

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Alejandro Baldé, estrella del Barcelona, sigue atrayendo el interés de los clubes de la Premier League tras la pérdida de protagonismo en los planes del entrenador Hansi Flick.

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El diario Sport informó de que el Liverpool es uno de los clubes que sigue de cerca la situación de Alejandro Baldé, antes del mercado de fichajes de invierno.

En esta ocasión, la recomendación llegó de boca de Danny Murphy, exjugador del Liverpool, quien aconsejó públicamente el fichaje de Baldé, teniendo en cuenta que el equipo inglés cuenta actualmente con Ronald Araújo, que juega cedido por el Barcelona.

En unas declaraciones que ofreció al portal Betarades, Murphy considera que Baldé posee las características ideales para reforzar la posición de lateral izquierdo del Liverpool, un puesto que todavía genera dudas pese al fichaje de Milos Kerkez.

Murphy afirmó: «Creo que Baldé podría ser un jugador magnífico para el Liverpool, porque posee un talento excepcional, además de su experiencia jugando en un club grande, con toda la presión que ello conlleva. Es un buen jugador».

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Murphy también abordó las dificultades a las que se enfrenta Kerkez para asentarse en el equipo que dirige el técnico Andoni Iraola.

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Explicó: «Creo que el Liverpool buscará un lateral izquierdo, aunque es un asunto complicado porque no conozco a Kerkez personalmente. Sé que se esfuerza mucho, y eso se puede apreciar por su energía dentro del campo, y también parece claro que se preocupa por el equipo».

El exjugador del Liverpool considera que la experiencia de Baldé en el Barcelona representa una ventaja importante en comparación con los otros candidatos.

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Y dijo: «Lo más importante es fichar a un jugador que no te haga dudar de su capacidad para soportar la presión que acompaña a jugar en un club grande».

La situación del defensa del Barcelona despierta un interés creciente en Inglaterra. Junto al Liverpool, los nombres del Manchester United y el Manchester City también se han vinculado con su futuro.

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El entorno del jugador, encabezado por Jorge Mendes, trabaja en explorar diferentes opciones para el próximo mes de enero, con preferencia por una salida en condición de cedido hasta el final de la temporada.

El club de la Roma también estudió la posibilidad de ficharlo, pero, según lo publicado por el diario Il Messaggero, el técnico Gian Piero Gasperini decidió dar prioridad a reforzar la línea ofensiva. La lista de clubes interesados incluye también a la Juventus y al Mónaco.

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El Barcelona deberá definir su postura respecto a Baldé ante la posibilidad de su salida del club durante el próximo mercado de fichajes.

Mientras tanto, continúan las declaraciones a favor de su fichaje desde Inglaterra. La última de ellas fue de Danny Murphy, uno de los nombres que goza de reconocimiento en Anfield, quien considera con claridad que el internacional español encajaría a la perfección en el Liverpool.